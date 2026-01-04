Haberler

Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest

Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest
Sokaklarda köpeğiyle birlikte yaşayan, saçı ve sakalı birbirine karışmış haldeki evsiz bir ABD vatandaşı, Miami'de bir Türk'ün işlettiği güzellik merkezinde yaşadığı değişimle adeta hayata yeniden tutundu. Ücretsiz yapılan saç ve sakal tıraşının ardından aynaya bakan adam, gördüğü kişi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

  • Miami'de bir Türk işletmecinin sahibi olduğu güzellik merkezi, evsiz bir ABD vatandaşına ücretsiz saç ve sakal tıraşı yaptı.
  • Tıraş sonrası evsiz vatandaş, 'Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum' dedi.
  • Güzellik merkezi çalışanları, evsiz vatandaşı yan taraftaki bir Türk restoranına götürerek pizza ikram etti.

ABD'nin Miami kentinde bir Türk tarafından işletilen güzellik merkezi, dokunaklı bir dayanışma hikâyesine sahne oldu. California'dan Miami'ye gelen evsiz bir ABD vatandaşı, sokaklarda köpeğiyle birlikte yaşarken, Türk işletmecinin kendisine yaptığı teklifle hayatında unutamayacağı bir an yaşadı.

Günlerdir saçları ve sakalı birbirine karışmış halde sokaklarda yaşayan evsiz vatandaş, güzellik merkezinde saç ve sakal tıraşı yapılmak üzere berber koltuğuna oturtuldu. Uzun ve dağınık saçları kısaltıldı, sakalı tamamen kesildi.

KENDİNİ TANIYAMADI

Tıraş tamamlandığında aynaya bakan evsiz adam, kendi yansımasını tanımakta zorlandı. O anlarda yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk, güzellik merkezindekilere de duygusal anlar yaşattı.

"KENDİMİ YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Tıraşın ardından dakikalarca aynaya bakan evsiz vatandaş, değişimi gördükten sonra "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ DEVAM ETTİ

Güzellik merkezindeki bakımın ardından evsiz vatandaş bu kez yan tarafta bulunan Türk restoranına götürüldü. Burada kendisine sıcak bir pizza ikram edildi. Uzun süredir düzgün bir öğün yemediği belirtilen adam, yemeğini köpeğiyle birlikte paylaşırken çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yaşanan bu anlar güzellik merkezinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, kullanıcılar Türk işletmecinin sergilediği davranışı "insanlık dersi" olarak nitelendirdi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıisa kızmaz:

Türkler insan evladıdır oğlum. Biz dünyaya hakim iken insanlar huzur içinde idi. Ne zaman ki Osmanlı’yı dağıttınız o gün bu gündür mazlumların yüzü gülmedi.

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Turk insan evladidir harbiden. Ayla filmine bakin. Dunyada nereye giderse yardim goturur...

