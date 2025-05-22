Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek

Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek
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Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası MGK ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MGK sonrası yayımlanan bildiride, "PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek, terör ülke gündeminden çıkarılacak." denildi.

Pkk terör örgütünün fesih kararı almasının ardından ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda "Terörsüz Türkiye" süreci ana gündem maddesi oldu.

MGK SONRASI 8 MADDELİK BİLDİRİ

Toplantı sonra 8 maddelik bildiri yayımlandı. Bildiride, PKK'nın silah bırakma sürecinin hassasiyetle takip edileceği belirtildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Millî Güvenlik Kurulu, 22 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır.

Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek

Toplantıda; 1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

"PKK'NIN TASFİYE SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP EDİLECEK

2. Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar ile son gelişmeler değerlendirilmiş; tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine, terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasına, milletimizin birlik ve beraberliğinin tahkim edilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşılmasına yönelik kararlılık vurgulanmıştır.

Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek

3. Müşterek coğrafyamızın tüm terör örgütlerinden arındırılması neticesinde, başta komşularımız Irak, Suriye ve İran olmak üzere bölge ülkeleri için de huzurlu bir dönemin başlayacağına işaret edilmiş; güvenlik alanındaki iş birliğinin daha da ilerletilmesinin, bölgemizin ortak geleceğinin inşasına en önemli katkıyı yapacağı belirtilmiştir.

"SURİYE'DE İSTİKRARIN SAĞLANMASINA YÖNELİK DESTEK SÜRECEK"

4. Suriye'deki gelişmeler ve son durum ele alınmış; Suriye yönetiminin tüm ülke sathında istikrarı sağlama gayretlerine verilen güçlü desteğin sürdürüleceği kaydedilmiş, Suriye halkını mağdur eden uluslararası yaptırımların kaldırılmasına yönelik eğilimden memnuniyet duyulduğu ifade edilmiştir.

Bu kritik süreçte, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, üniter yapısına ve siyasi birliğine zarar verebilecek girişimlerin bertaraf edilmesinin önemine dikkat çekilmiş; Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya matuf faaliyetlere karşı ilkeli bir tutum benimsenmesi çağrısında bulunulmuştur.

Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek

"İSRAİL, ORTA DOĞU'DA BARIŞ ÇABALARINI SEKTEYE UĞRATIYOR"

5. Gazze'de soykırım ve işgali sürdüren İsrail'in, Filistin'in yanı sıra Suriye, Lübnan ve Yemen'e yönelik sistemli saldırılarının ve yayılmacı emellerinin Orta Doğu'daki barış çabalarını sekteye uğrattığı belirtilmiş; mesuliyet mevkiindeki uluslararası aktörlerin, İsrail yönetiminin politikalarından kaynaklanan risk ve tehditlerin bertaraf edilmesi hususundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

6. Kuzey ve Doğu Afrika'da cereyan eden hadiseler görüşülmüş; Türkiye'nin, Afrika'daki kardeş ülkelerin güvenlik ve istikrarı tesis etme çabalarına verdiği desteği artırarak devam ettireceği belirtilmiştir.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ SONA ERDİRİLMESİNDE HASSAS SÜRECE GİRİLDİ"

7. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hassas bir sürece girildiği kaydedilmiş; kalıcı ve adil bir barışa ulaşılması için inisiyatif üstlenen ülkemizin, barış diplomasisi ve ara bulucuk faaliyetleriyle küresel barış ve istikrara katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir.

8. Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşması taslağı üzerinde mutabakata varmalarından memnuniyet duyulduğu belirtilmiş; bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine neticeler ortaya çıkaracak nihai barışın tesisi için gerekli koşulların sağlanması yönündeki beklentimiz bir kez daha teyit edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek

Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Baştaki def olup gitmediği sürece bu terör bitmez

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Teröristler ile pazarlıklar devam demek ki! Abdullah Bahçeli

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Yahu bunlar milleti kandırıyor kanımca..Tamam Pkk fesh oldu diyelim.. Pkklıların Pydye geçmesini ne diyecekler..Herşeyi yeni anayasa için yapıyorlar...Terörsüz Türkiye'ymiş,Türkiye yüzyılıymış hepsi palavra bence ,hepsi göz boyamak için.. Bu millet burada görecek aha. yazıyorum buraya..

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Haber YorumlarıOnur Ulutürk:

Barış süreci desem! hendek operasyonları desem! Akil insanlar heyeti desem! Kandırılıyor olabiliriz desem! İnşallah bu sefer olur desem! Cennetliksin baba, umamıyorum oğul desem!

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