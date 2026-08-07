Meta'ya 567 Milyon Dolarlık Tazminat

(ANKARA) - ABD'nin New Mexico eyaletinde mahkeme, Meta'nın, genç kullanıcıların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle 567 milyon dolar ödemesine karar verdi. Aynı davada daha önce verilen 375 milyon dolarlık ceza ile şirketin toplam mali yükümlülüğü 942 milyon dolara ulaştı. Mahkeme ayrıca Facebook ve Instagram'da çocukları korumaya yönelik kapsamlı değişiklikler yapılmasını istedi.

ABD'nin New Mexico eyalet mahkemesi, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın genç kullanıcıların ruh sağlığına zarar verdiğine karar vererek şirkete 567 milyon dolar ödeme ve platformlarında kapsamlı değişiklikler yapma zorunluluğu getirdi. Son karar, aynı davada mart ayında verilen 375 milyon dolarlık para cezasına eklenirken, Meta'nın toplam mali yükümlülüğü 942 milyon dolara ulaştı. Savcılık, Meta'nın genç kullanıcıları platformda daha uzun süre tutmaya yönelik bağımlılık yaratan özelliklerinin yanı sıra yetersiz yaş doğrulama ve gizlilik önlemlerinin çocukları zararlı içeriklere ve cinsel istismar riskine maruz bıraktığını savundu.

Yargıç, jürisiz davanın ikinci aşamasında tanık ifadelerini dinledi. Üç hafta süren bu aşamada, Meta'nın platformlarının New Mexico yasalarına göre "kamusal rahatsızlık" olarak değerlendirilmesi ele alındı.

Davanın ikinci aşamasında karar veren Yargıç Bryan Biedscheid, 567 milyon doların 420 milyon dolarlık bölümünün gençlere yönelik tedavi hizmetlerinde kullanılmasına hükmetti. Kalan miktar ise önümüzdeki beş yıl boyunca farkındalık ve önleme çalışmaları, tarama hizmetleri ve diğer giderler için kullanılacak.

Savcılar ayrıca Meta'nın bağımlılık yaratan özellikleri sınırlandırmasını, yaş doğrulama sistemlerini geliştirmesini ve varsayılan gizlilik ayarları ile daha sıkı denetim yoluyla çocukların cinsel istismarını engellemeye yönelik yeni önlemler almasını talep etti.

Mahkeme, Facebook ve Instagram'ın genç kullanıcılar için sunduğu koruma özellikleri ile güvenlik araçları hakkında daha açık ve düzenli bilgilendirme yapmasına da karar verdi. Buna göre platformlarda, güvenlik özelliklerini, uygun kullanım yöntemlerini ve uygunsuz yorumlarla mücadele araçlarını açıklayan bilgilendirme ekranları ve uyarı bantları düzenli olarak kullanıcının karşısına çıkarılmak zorunda. Söz konusu değişiklikler aynı zamanda New Mexico'nun eyalet makamlarının denetimine tabi olacak.

Meta ise kararı temyize götüreceğini açıkladı. Şirket, platformlarındaki zararlı içerikleri tespit etmek ve kaldırmak için halihazırda çalışmalar yürüttüğünü belirterek, kararın üst mahkeme tarafından yeniden değerlendirilmesini isteyeceğini bildirdi.

Meta yaptığı açıklamada, "Gençleri çevrim içi ortamda koruma konusundaki geçmiş performansımıza güvenmeye devam ediyoruz ve gerçekleri yanlış yansıtan iddialara karşı kendimizi savunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA