Hindistan'da Messi etkinliğinde öfkelenen taraftarlar sahayı bastı

Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin Hindistan turunda öfkelenen bir grup taraftar, Kalküta'daki Salt Lake Stadyumu'nun sandalyelerini sökerek sahaya fırlatırken yüzlerce kişi de demir parmaklıkları aşarak sahaya girdi.

Messi'yi görebilmek için 12 bin rupiye (5 bin 700 TL) varan fiyatlarla bilet alan hayranları, Inter Miamili futbolcunun sahada etrafında çok kalabalık bir ekiple yürümesi ve bu yüzden rahatça görülememesi nedeniyle öfkelendi.

Messi sahaya çıktıktan 20 dakika sonra güvenlik görevlileri tarafından erkenden dışarı çıkarıldı.

Batı Bengal eyaletinin başbakanı Mamata Banerjee, yaşananların "son derece rahatsız edici olduğunu" söyledi.

Messi "tüm zamanların en iyisi turnesi" kapsamında Kalküta, Delhi, Haydarabad ve Mumbai'da çeşitli etkinliklere katılıyor.

Messi'nin turnesi, Kalküta'da 21 metrelik heykelinin açılmasıyla başladı.

Arjantinli futbolcu, 45 kişinin 27 gün çalışarak yaptığı heykelin açılışına güvenlik çekinceleri nedeniyle video bağlantı üzerinden katıldı.

Olaylar nasıl başladı?

Messi'nin Salt Lake Stadyumu'ndaki etkinliğine giden binlerce taraftar "I love Messi" (Messi'yi seviyorum) yazılı kafa bantları ve formalarla tribünlerdeki yerini almıştı.

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre, 2022 Dünya Kupası'nı kazanan ve futbol tarihinin en iyilerinden biri olarak görülen yıldızın sahada kısa bir gösteri maçı da yapması planlanıyordu.

Sahada Inter Miami'den takım arkadaşı Uruguaylı Luis Suarez ve Arjantinli futbolcu Rodrigo de Paul da vardı.

Fakat ünlü oyuncunun etrafındaki aktörler, siyasetçiler, polisler ve askerlerden neredeyse görünmez hale gelmesi taraftarların tepkini çekti.

Hint haber ajansı ANI'ya konuşan bir taraftar "O zaman bizi niye davet ettiler? 12 bin rupiye bilet aldık ama yüzünü bile göremedik" dedi.

Bir diğer Hint ajansı Press Trust of India'ya konuşan başka bir öfkeli taraftar ise, Altın Top ödülünü sekiz defa kaldıran futbolcuyu görebilmek için bir aylık maaşına denk bir bilet aldığını söyledi:

"5 bin rupiye bilet alarak oğlumla Messi'yi izlemeye geldim, etrafındaki siyasetçileri değil.

"Polisler ve askerler onunla selfie çekiyordu. Burada suçlu bu programı yapan menajerler."

En popüler sporun kriket olduğu Hindistan'da, Kalküta'nın başkenti olduğu Batı Bengal eyaletinde çok sayıda futbol taraftarı da var.

BBC bu olayla ilgili Lionel Messi'nin menajerlerine sorular yöneltti fakat herhangi bir yanıt alamadı.

Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee yaşananlar nedeniyle sporseverlerden özür diledi ve bir soruşturma başlatıldığını söyledi:

"Soruşturma komitesi bu olayı detaylı bir şekilde soruşturacak ve tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alacak."

Bir polis yetkilisi ise etkinliğin sorumlusunun gözaltına alındığını açıkladı ve bilet ücretlerinin geri verilmesi için seçeneklerin araştırılacağını duyurdu.

Hindistan Futbol Federasyonu ise bu etkinliğin özel bir etkinlik olduğunu, bu yüzden kendileriyle herhangi bir alakası olmadığını açıkladı.

Messi'nin Hindistan turunda kaldığı otellerin etrafında "Hola Messi" (Merhaba Messi) adlı hayran alanları kuruluyor.

Bu alanlarda Messi'nin gerçek boyutlu ve bir taht üzerinde oturan bir heykelinin yanı sıra Miami'deki evinin kopyası da bulunuyor. Evin içinde ailesinin görünümüne sahip cansız mankenler de yer alıyor.

Hindistan'ın güneyinde, 1.900 kilometre uzaktaki Bengaluru kentinden Messi'yi görmeye giden 24 yaşındaki avukat hayranı Hitesh, hislerini Messi heykelinin önünde BBC'ye şöyle anlattı:

"Benim için bu kişisel. Ne kadar kısa biri olduğumu görüyorsunuz. Arkadaşlarımla futbol oynamayı da seviyorum.

"Messi kendimi en çok özdeşleştirdiğim futbolcu, kimse onun kadar yetenekli değil.

"Ve bana, yetenekle her şeyin başarılabileceği umudunu veriyor."