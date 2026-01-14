Haberler

Merdiven boşluğunda ölü bulundu

Merdiven boşluğunda ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te 77 yaşındaki bir adam, yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda komşusu tarafından ölü bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

  • Hasan K., Karabük'ün Şirinevler Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katındaki merdiven boşluğunda ölü bulundu.
  • Hasan K.'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda oturan Hasan K., akşam saatlerinde 3'üncü kattaki merdiven boşluğunda komşusu tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan K.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Merdiven boşluğunda ölü bulundu

OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kaplan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Merdiven boşluğunda ölü bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merdiven boşluğunda ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada

Büfede alışveriş yaparken, yaka paça dışarı çıkarıldı
Sakarya'da şehir hastanesi yangınının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bir şehrimizin umut bağladığı inşaatın yangınından yeni görüntüler
Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Rusya ve İran da listede: ABD 75 ülkeye vize işlemlerini süresiz askıya alıyor

Dünyanın yarısına kapıyı kapadılar! Aralarında Rusya ve İran da var