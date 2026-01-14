Merdiven boşluğunda ölü bulundu
Karabük'te 77 yaşındaki bir adam, yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda komşusu tarafından ölü bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.
- Hasan K., Karabük'ün Şirinevler Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katındaki merdiven boşluğunda ölü bulundu.
- Hasan K.'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük'te merkez ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda oturan Hasan K., akşam saatlerinde 3'üncü kattaki merdiven boşluğunda komşusu tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan K.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kaplan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.