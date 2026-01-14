Merdiven boşluğunda ölü bulundu

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda oturan Hasan K., akşam saatlerinde 3'üncü kattaki merdiven boşluğunda komşusu tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan K.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kaplan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.