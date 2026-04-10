Melania Trump, Jeffrey Epstein ile bağlantı iddialarını reddetti, mağdurlar için duruşma çağrısı yaptı

ABD'de First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada cinsel şiddet suçlusu Jeffrey Epstein ile herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti ve bu yöndeki iddiaların "bugün sona ermesi gerektiğini" söyledi.

Perşembe günü sürpriz bir açıklama yapan First Lady, Epstein'ın cinsel istismar ağı mağdurları için Kongre'de duruşmalar düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca Epstein'ın kendisini Donald Trump ile tanıştırdığı yönündeki internet söylentilerini de reddeden Melania Trump, bu iddiaları "itibarını karalamaya yönelik kötü niyetli girişimler" olarak nitelendirdi.

Açıklamanın neden yapıldığı ise net değil.

Ofisinden daha önce böyle bir açıklama yapılacağına dair bir işaret verilmemişti ve Beyaz Saray da günlük programda konuşmasının konusunu önceden paylaşmamıştı.

Melania Trump, 2000 yılında Epstein ile yalnızca kısa süreliğine "yollarının kesiştiğini" ve onun istismar suçlarının mağduru olmadığını söyledi.

Epstein'ın mağdurlarına yönelik istismarından hiçbir zaman haberdar olmadığını söyleyen First Lady, "Hiçbir şekilde dahil olmadım. Herhangi bir rolüm yoktu" dedi.

Ayrıca Epstein'ın hapse giren iş ortağı Ghislaine Maxwell'i tanımadığını da ifade etti.

Epstein dosyalarında yer alan ve Maxwell ile arasında olduğu belirtilen 2002 tarihli bir e-postaya da değinen Melania Trump, bunun "sadece gündelik bir yazışma" ve "nazik bir yanıt" olduğunu söyledi.

Sözünü ettiği e-postanın, "G" harfiyle başlayan birine, muhtemelen Ghislaine Maxwell'e hitaben yazıldığı ve New York Magazine'de yayımlanan, "JE" ile ilgili bir haberde yer alan fotoğraf hakkında iltifatlar içerdiği görülüyor. Melania Trump e-postada Palm Beach'e gitmek için "sabırsızlandığını" da yazmış.

"New York'a döndüğünde beni ara" ifadelerinin yer aldığı e-posta "İyi eğlenceler! Sevgiler, Melania" şeklinde sona eriyor.

New York Magazine'de yayımlanan haberde ise şimdiki ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein için "harika bir adam" dediği ve "onunla vakit geçirmek çok eğlenceli" ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.

Haberde Donald Trump'ın şu sözlerine de yer verilmişti: "Güzel kadınları en az benim kadar sevdiği de söyleniyor ve birçoğu daha genç yaşta. Şüphe yok ki Jeffrey sosyal hayatının tadını çıkarıyor."

Melania Trump ayrıca milletvekillerine çağrıda bulunarak, mağdurlara "yeminli ifade verme yetkisiyle Kongre önünde konuşma fırsatı verilmesini" istedi.

"Her bir kadının, isterse hikâyesini kamuoyu önünde anlatma günü olmalı ve ardından bu ifadeler Kongre kayıtlarına kalıcı olarak geçirilmelidir" dedi.

"Ancak o zaman gerçeğe ulaşabiliriz."

First Lady son aylarda Epstein ile bağlantılarına dair yeni detayların ortaya çıkmasının ardından birçok önde gelen iş insanının görevlerinden istifa etmek zorunda kaldığını da hatırlattı ve "Elbette bu suçluluk anlamına gelmez, ancak gerçeği ortaya çıkarmak için açık ve şeffaf şekilde çalışmamız gerekiyor" dedi.

Melania Trump, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Konuşmasının hemen ardından yayımlanan bir açıklamada, California Temsilcisi ve Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki en güçlü Demokrat isim Robert Garcia, "Melania Trump'ın kamuya açık duruşma çağrısına katıldıklarını" söyledi.

Garcia, komite başkanı Cumhuriyetçi Temsilci James Comer'a çağrıda bulunarak "First Lady'nin talebine yanıt verilmesini ve derhal kamuya açık bir duruşma planlanmasını" istedi.

Epstein mağduru Virginia Giuffre'nin ailesi ile Sky ve Amanda Roberts ve diğer hayatta kalanlar ise BBC Newsnight'a yaptıkları açıklamada, mağdurların zaten "öne çıkarak, şikâyetlerde bulunarak ve ifade vererek olağanüstü bir cesaret gösterdiğini" belirtti.

"Şimdi onlardan daha fazlasını istemek sorumluluktan kaçmaktır, adalet değildir" denilen açıklamada, First Lady'nin "eşinin yönetimindeki ve Epstein soruşturmasına ait tüm dosyaları hâlâ yayımlamayan yetkililer dahil olmak üzere, güçlü olanları koruduğu" öne sürüldü.

Açıklamada, "Mağdurlar üzerlerine düşeni yaptı. Artık sırada güç sahipleri var" denildi.

First Lady ile Epstein arasındaki ilişki iddiaları daha önce hukuki süreçlere de konu olmuştu.

Örneğin Ekim 2025'te HarperCollins UK isimli yayınevi, Donald Trump ve eşinin Epstein aracılığıyla tanıştığına dair "doğrulanmamış" iddialar içeren bir kitaptaki bölümleri geri çekeceğini açıklamıştı.

Benzer şekilde Daily Beast de daha sonra "yayın standartlarını karşılamadığını" söylediği bir haber için geri adım atarak özür dilemişti.

Melania Trump ayrıca yazar Michael Wolff ile de süren bir hukuki anlaşmazlığın içinde.

Wolff'un Fire and Fury adlı kitabında, Melania Trump'ın eşiyle Epstein bağlantılı bir model ajansı aracılığıyla tanıştığı iddia ediliyor.

Melania Trump, bu iddia nedeniyle yazara 1 milyar dolar tutarında bir iftira davası açma tehdidinde bulunmuş, Wolff ise buna karşı dava açmıştı.

Basın toplantısında First Lady, "Avukatlarım ve ben bu temelsiz ve asılsız yalanlara karşı başarılı bir şekilde mücadele ettik ve sağlam itibarımı tereddüt etmeden korumaya devam edeceğiz" dedi.

Beyaz Saray'daki bu açıklama, First Lady'nin nadir görülen kamuya açık görünümlerinden biri oldu.

Melania Trump, eşinin yeniden başkanlığa dönmesinden bu yana hem gözlerden uzak hem de etkili bir profil çiziyor.

Bu açıklamanın, Adalet Bakanlığı'nın Epstein soruşturmasını nasıl yürüttüğü ve dosyaların ne ölçüde kamuoyuyla paylaşıldığına dair tartışmaları yeniden alevlendirmesi bekleniyor.

Donald Trump, Epstein'ı bir dönem tanıdığını kabul etmiş, ancak daha sonra onu Palm Beach'teki Mar-a-Lago kulübünden "tuhaf biri" olduğu gerekçesiyle kovduğunu söylemişti.

Trump'ın adı Epstein dosyalarında birçok kez geçiyor, ancak herhangi bir suç işlediğine dair bir bulgu bulunmuyor.