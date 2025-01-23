Meksika, Trump'ın sınır dışı planına karşı dev barınaklar inşa etmeye başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın milyonlarca göçmeni sınır dışı etme planına karşı Meksika, sınır kentlerinde dev barınaklar inşa etmeye başladı.

Meksika-ABD sınırındaki Ciudad Juarez kentinde yapımına başlanan dev çadır barınaklar, birkaç gün içinde hizmete girecek. Belediye yetkilisi Enrique Licon, binlerce kişiyi barındırabilecek tesislerin son sürat hazırlandığını açıkladı.

"Meksika seni kucaklıyor" adı verilen program kapsamında, ülkenin kuzeyindeki dokuz kentte benzer barınaklar kurulacak. Bu merkezlerde sınır dışı edilenlere yemek, konaklama, sağlık hizmeti ve kimlik belgesi desteği verilecek. Ayrıca insanların memleketlerine dönebilmeleri için otobüs seferleri düzenlenecek.

ABD'de yaklaşık 5 milyon Meksikalının kaçak olarak yaşadığı tahmin ediliyor. Bunların büyük çoğunluğu, ülkelerindeki şiddet olayları ve yoksulluk nedeniyle göç etmiş durumda.

Trump yönetimi, göçmenlerin yasal yollarla ABD'ye girmesini sağlayan CBP One programını da sonlandırdı. Uzmanlar, bu kararın ve olası toplu sınır dışı operasyonlarının Meksika sınır kentlerinde ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Meksika İçişleri Bakanı Rosa Icela Rodriguez, vatandaşlarına her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. Ancak ekonomistler, milyonlarca insanın ani dönüşünün ve ABD'den gelen para transferlerindeki olası düşüşün, Meksika ekonomisini zora sokabileceğini belirtiyor.

Ciudad Juarez'deki barınak alanında askerler, sınır dışı edilenler için büyük bir mutfak inşa ediyor. Bu alan, 2016'da Papa Francis'in göçmenler için dua ettiği ve insani kriz uyarısında bulunduğu yere yakın bir bölgede bulunuyor.