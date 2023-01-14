Meclis'e giren Türk vekiller dakikalarca ayakta alkışlandı! Avrupa ülkesinde ilginç anlar

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve beraberindeki heyetin Bulgaristan ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. Oturumu takip etmek için Bulgaristan Meclisi'ne giden Güvenç ve yanındakiler, salona girdiği anda milletvekilleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve beraberindeki heyet, Bulgaristan Meclisi'ndeki oturumu takip etmek için ülkeye gitti. Güvenç'in Meclis ziyaretinde ilginç anlar yaşandı.

BULGAR VEKİLLER DAKİKALARCA AYAKTA KARŞILADI

Güvenç ve beraberindeki heyet Meclis'e girdiği anda Bulgar vekiller ayağa kalktı. Bulgar vekiller, Güvenç ve yanındakileri uzun süre ayakta alkışladı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

CELALETTİN GÜVENÇ KİMDİR?

1959 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. 1983 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini iyi derece ile bitirdi. 1990-1991 yıllarında 1 yıl süreyle ABD'nin Atalanta kentinde dil eğitimi aldı. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı İdare Hukuku Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.1984 yılında İçişleri Bakanlığında Kaymakam Adayı olarak kamu hizmetine başladı. Sırasıyla Zonguldak Devrek, Çorum Kargı, Hatay Altınözü, Şırnak Beytüşşebap, Gümüşhane Kürtün Kaymakamlığı yaptıktan sonra 2 yıl süreyle Adıyaman Vali yardımcılığı görevini yürüttü. 1995 yılında İçişleri Bakanlığında Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 8 yıl Başmüfettişlik yaptıktan sonra 2003 yılında Denizcilik Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. 2004 yılından itibaren sırasıyla Erzurum, Manisa ve Şanlıurfa illerinde 10 yıl Valilik görevi yaptı. 30 Mart 2014 Seçimleriyle Valilik yaptığı Şanlıurfa'da AK Partiden siyaset hayatına girdi. %62 oranında oy alarak Şanlıurfa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde Memleketi Kahramanmaraş'tan AK Parti Milletvekili seçildi. 3. Dönemdir TBMM İçişleri Komisyon Başkanlığı görevini yürütmekte olup, ayrıca Parlamentolar Arası Dostluk Grubu faaliyetleri kapsamında TBMM Türkiye-Kenya dostluk grubu başkanıdır. İyi derecede İngilizce bilen Güvenç, evli ve iki çocuk babasıdır.