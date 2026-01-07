Haberler

Malezya Başbakanı'nın eşi Ankara'da Afrika Evi'ni ziyaret etti

Malezya Başbakanı'nın eşi Ankara'da Afrika Evi'ni ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile birlikte Türkiye'ye gelen eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Ankara'da faaliyet gösteren Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni ziyaret etti. Kültürel iş birliği, kadın emeği ve Afrika kültürünün tanıtımının öne çıktığı ziyarette İsmail, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yürüttüğü çalışmalardan her zaman etkilendiğini ifade etti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile birlikte Türkiye'ye gelen eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Ankara'da faaliyet gösteren Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni ziyaret etti. Ziyarette kültürel iş birliği, kadın emeği ve Afrika kültürünün tanıtımı ön plana çıkarken konuk First Lady, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çalışmalarından her zaman etkilendiğini belirtti.

ÜST DÜZEY İSİMLER KARŞILADI

Dr. Wan Azizah İsmail'i, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam karşıladı. Ziyarette ayrıca Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu, İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Oğuz Güner ve davetliler hazır bulundu.

41 AFRİKA ÜLKESİNDEN GELEN EL SANATLARINI İNCELEDİ

Hamamönü'nde bulunan Afrika Evi'ni gezen İsmail, Afrika'nın 41 farklı ülkesinden getirilen el emeği ürünleri yakından inceledi. Bakan Göktaş ve Başkan Sağlam, sergilenen eserler hakkında İsmail'e bilgi verdi.

Malezya Başbakanı'nın eşi Ankara'da Afrika Evi'ni ziyaret etti

Ziyaret kapsamında, 2016 yılında kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nin kuruluş amacı ve bugüne kadar yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bir sunum yapıldı.

AFRİKALI ÖĞRENCİLERDEN MİNİ KONSER

Programda Afrikalı öğrenciler tarafından verilen kısa konser, davetlilerden büyük ilgi gördü. Konseri ilgiyle izleyen İsmail, Afrika kültürünün ritmik zenginliğine dikkat çekti.

"EMİNE ERDOĞAN'IN ÇALIŞMALARINDAN ETKİLENİYORUM"

Ziyarette konuşan Dr. Wan Azizah İsmail, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çalışmalarından her zaman etkilendiğini belirterek, Afrika Evi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Malezya'da da benzer projelerin yürütüldüğünü ifade eden İsmail, kadınların el emeğiyle ürettiği ürünlerin desteklenmesinin önemine değindi. Kariyer sahibi kadınların çifte sorumluluk taşıdığına dikkat çeken İsmail, kadın dayanışmasının altını çizdi.

Program, Dr. Wan Azizah İsmail'e hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

Ayrılığının ardından 24 saat dolmadan yeni adresi belli oldu
Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ev hapsi kaldırıldı

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun'un eşi hakkında karar
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17 yaşındaki kız, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

AK Parti'ye geçer geçmez verdiği ilk mesaj çarpıcı: Ben zaten...
PFDK'ya sevk edilen Gökhan Ünal'dan açıklama: Bahis oynadım ama...

Ünlü teknik adam iddiaları kabul etti: Bahis oynadım ama...