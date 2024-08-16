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Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak

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İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ederken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda yaptığı tarihi önemdeki konuşması dünya basınında geniş yer buldu. Başlıklarda Abbas'ın "Gazze'ye gitme kararı aldım" sözü ön plana çıkarıldı. Gazze'ye en son 2007 yılında ayak basan Abbas'ın bu çıkışı "17 yıl sonra bir ilk" şeklinde yorumlandı.

Ankara'ya yaptığı ziyarette önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Filistin lideri dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap etti. Mahmud Abbas'ın Arapça yaptığı 45 dakikalık tarihi konuşma aynı anda Türkçe, İngilizce ve Fransızcaya çevrilmişti. Dünya çapında haber ajansları da konuşmayı anlık olarak takip etti ve dünya basını Abbas'ın sözlerini manşetlerine taşıdı.

"YA ZAFER YA ŞEHADET"

Mahmud Abbas'ın konuşmasının "Önümüzde bir çözüm kalmadı. Ben Filistin'deki tüm kardeşlerimle birlikte Gazze'ye gitme kararı aldım. Daha sonra da ebedi başkentimiz Kudüs'e gideceğim. Hayatıma mal olsa bile. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil. Ya zafer ya şehadet" kısmı başlığa taşındı.

Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak

17 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Çıkan haberlerde Abbas'ın bu çıkışının 17 yıl sonra gerçekleşecek bir ilk olduğuna vurgu yapıldı. Filistin yönetiminin lideri olan Mahmud Abbas Gazze'ye en son 2007'de ayak basmıştı.

Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak

ASSOCIATED PRESS

Konuşmayı baştan sona takip eden Associated Press haber ajansı haberi "Deneyimli Filistinli lider Abbas Gazze'ye gideceğini söyledi ve diğer Müslüman liderleri kendisine katılmaya çağırdı" başlığıyla dünyaya duyurdu.

Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak

AFP

AFP ise Filistin liderinin Türkiye meclisine özel oturumda seslendiğini yazıp savaşın başından beri İsrail tarafından Gazze'ye kimsenin girmesine izin verilmediğini hatırlattı. AFP, Mahmud Abbas'ın son Gazze ziyaretinin 2007'de gerçekleştiğinin altını çizerek bunun 17 yıl aradan sonra bir ilk olacağını duyurdu.

Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak

LE MONDE

Fransız Le Monde gazetesi Abbas'ın kendisi için özel olarak toplanan TBMM'de konuştuğunun altını çizerken Filistinli liderin Gazze açıklamasını başlığına taşıdı. Fransız gazete haberinde Mahmud Abbas'ın Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı bir beyaz atkıyla kürsüye çıktığını, kendisini dinleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı atkıyla parlamentoya geldiği gibi ayrıntılara da yer verdi.

Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak

QNA

Katar haber ajansı QNA, Abbas'ın TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmayı, "Filistin Devlet Başkanı, Filistin liderliğinin tüm üyeleriyle birlikte Gazze'ye gitme niyetini duyurdu" başlığıyla verdi.

EŞ-ŞARK el-AVSAT

Suudi Arabistan'da çıkan "Eş-Şark el-Avsat" gazetesi de geniş yer verdiği Abbas'ın konuşmasını, "Abbas TBMM'de: Filistin liderliğiyle Gazze'ye gitme kararı aldım" şeklinde okuyucularına sundu.

Katar merkezli Al Jazeera ve Al Araby televizyonları ise Abbas'ın TBMM'deki konuşmasını, hükümet üyeleriyle birlikte Gazze Şeridi'ne gitme kararı ve BMGK'ya Gazze'ye ulaşmalarını güvence altına alma çağrısını öne çıkararak verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

Uluslararası İlişkiler Mahmud Abbas Mahmud Abbas Filistin İsrail Gazze Dünya Uluslararası İlişkiler Gündem Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

Çağrı Yılmaz:

Adam kendi ülkesindeki şehire 17 yıldır gitmemiş, gelmiş meclis de gazze konuşması yapıyor. Güler misin ağlar mısın?

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mehmet emin günen:

müslüman ülkeleri ve liderleri birlik olmadıktan sonra bir anlam ifade etmez. bu zülme karşı başarının anahtarı Kürtlere yapılan zulmü görmedikçe başarı olma şansları olamayacağını, herkes tarafında bilinmesi gerekir. zulmün coğrafyası ve yeri fark etmez.

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Savas Ozturk:

Çok komik adamlarsınız :)

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Ali Tokgönül:

Ne zaman gideceksiniz ? Ortalık sakinleşince mi ? Ya bunlar gerçekten filim gibi adamlar . Kardeşim adama demezler mi on yedi senedir neredeydin diye ! Hadi Abbas , hadi işine . Benim nazarımda hepsi fıs , hepsi migser ( Karıştırıcı ? Ortaya karışık iki adet katyuşa füzesi atarlar hemen bir yerde kamufle olurlar , olan çocuklara, yaşlılara olur . Bak , sözünü unutma Abbas .

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