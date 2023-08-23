Mahkumların ağır şartlarda sardalya gibi üst üste yığıldığı El Salvador cezaevi yine dünya gündeminde

El Salvador'un Tecoluca kentindeki dev hapishanesinde, 12.000 çete üyesi sardalya gibi sıkışmış durumda. MS-13 ve Calle 18 gibi korkulan çetelerin üyeleri, sınırlı alanlarda 2 tuvalet ve 2 lavabo paylaşarak yaşamak zorunda. İnsan hakları grupları, mahkumların zor koşullarda olduğunu ve kötü muameleye maruz kaldığını iddia ediyor.

El Salvador'un dev hapishanesinin iç yüzü: 12.000 saçları sıfıra vurulmuş mahkumlar sardalya gibi sıkışmış durumda. Tecoluca'daki Terörle Mücadele Merkezi (CECOT), dünyanın cinayet başkentindeki çete şiddetini durdurmak amacıyla altı ay önce kapılarını açtı. Dev hapishane, MS-13 ve Calle 18 gibi en korkulan çetelerin 1980'lerin başında Los Angeles sokaklarında doğan 12.000 acımasız rakibini barındırıyor.

Her 100 metrekarelik hücrede yaklaşık 75 sıkışık mahkum metal yataklarda uyuyor, sadece iki tuvalet ve iki lavaboyu paylaşmak zorunda kalıyor.

"Burada her gün dayanmaya çalışıyoruz, Tanrı'nın yardımıyla değişmeye çabalıyoruz," Barrio 18 çetesinden José Hurquilla Bonilla, hücresinden söyledi.

Elleri bağlı, beyaz tişört ve şort giyen Nelson Velásquez, 3 numaralı binanın 13 numaralı hücresinde mahkum, farklı suçlar için toplamda 15 yıl hapis cezası çektiğini ancak şimdi yeni bir duruşma beklediğini söyledi.,

"Çocukken, herkes size yalan söyler ve sizi şekerle kaplar. Bir hataya düşersiniz ve büyüdüğünüzde bunun farkına varırsınız," dedi 37 yaşındaki mahkum.

Mahkumlar ayrıca, terminolojik olarak ölü olan mahkumlar için yiyecek ve ilaç verilmesi için yetkililere yalvarıyorlar.

Hapishane binalarının eğimli çatısı, mahkumlar için doğal havalandırmayı garanti ederken, hücreleri ayıran avluya güneş ışığını süzen çatı penceresi boşluklarına sahiptir.

El Salvador İnsan Hakları Komiseri Andrés Guzmán hapishaneyi ziyaret etti ve mahkumların "iyi durumda olduğunu ve insan haklarının saygılandığını" ısrarla belirtti. Ancak insani gruplar, CECOT'taki çete üyelerinin nasıl muamele gördüğünü sorguladı.

Hapishane koğuşlarının dışarıya çıkma, dövülme ve işkence görme gibi imkanları olmadığını söylüyorlar. BM, on binlerce mahkum arasında en az 1.600 çocuk mahkum olduğunu açıkladı.

İnsan hakları grubu Cristosal'ın bir raporu, Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin çetelere karşı acımasız kampanyasını başlattığı yılda 174 mahkumun işkence gördüğünü ve dehşet verici şekillerde öldürüldüğünü buldu.

Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, dev yeni hapishanede mahkumların artık "fahişelere, PlayStasyonlara, ekranlara, cep telefonlarına ve bilgisayarlara" erişiminin olmayacağını söyledi.

Şiddetli suçlara karşı kampanyanın bir parçası olarak, hapishane gündüz ve gece 600 asker ve 250 polis memuru tarafından korunurken, hapishane yetkilileri içeriyi tüfeklerle koruyacak ve "kaçmanın imkansız olduğunu" belirtti.

Hükümet, hapishanedeki iletişimi engellemek için hücre telefonu sinyallerini engelleyen elektronik ekipmanların kullanılacağını söyledi.

Tecoluca yakınlarındaki 166 hektarlık bir alanda inşa edilen hapishane, dünyanın en büyük hapishanesi olabileceğine inanılıyor. Şu anki rekor, Guinness Dünya Rekorları'na göre İstanbul, Türkiye'deki Silivri Cezaevleri Kampüsü'ne ait.

Bukele, yeni dev hapishanenin "çetelere karşı savaşı sonunda kazanmak için temel bir unsur olduğunu" söyledi.