Maduro hakim karşısına çıkıyor! Duruşma saati belli oldu

ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in pazartesi günü yerel saatle öğlen 12.00'de TSİ ile 20.00'de hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

New York'ta bir mahkeme Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro davasının 5 Ocak'ta yerel saat diliminde 12:00'de, TSİ saat 20.00'de görüleceğini doğruladı. Duruşmanın Bölge Hakimi Alvin K. Hellerstein'ın başkanlığında yapılacağını belirtildi.

New York Times (NYT) gazetesi, ABD'ye getirilen Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in Pazartesi günü Manhattan Federal Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkmalarının beklendiğini yazmıştı.

Habere göre, mahkemede hakimin çifte haklarını açıklaması ve suçlarını kabul edip etmediklerini sorması bekleniyor. Makalede, Maduro ve eşinin duruşmaya kadar kefaletsiz bir şekilde gözaltında tutulmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

MADURO'YA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Washington yönetimi, Maduro'yu "uyuşturucuyla bağlantılı terör" ve çeşitli organize suç iddialarıyla suçluyor. ABD savcılığı tarafından açıklanan iddianamede, uyuşturucu kaçakçılığına komplo kurmak, ağır silah bulundurmak ve "yıkıcı faaliyetler" gibi başlıklar yer alıyor. Maduro ise daha önce bu suçlamaların tamamını reddetmiş, ABD'nin kendisini hedef almasının siyasi nedenlere dayandığını belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.