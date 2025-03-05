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Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız

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"Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Macron, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik umutlar bir kez daha tükenirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

MACRON: RUSYA, TÜM AVRUPA İÇİN TEHDİT HALİNE GELDİ

Macron, "Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi" ifadelerini kullanarak, gelecek hafta başkent Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planladığını söyledi.

"AVRUPA'NIN GELECEĞİNİ RUSYA YA DA WASHİNGTON BELİRLEMEYECEK"

Macron sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Müstakbel Alman Şansölyesinin tarihi çağrısına yanıt olarak, Fransa'nın nükleer caydırıcılığıyla Avrupa kıtasındaki müttefiklerini koruma konusundaki stratejik tartışmayı başlatmaya karar verdim. Avrupa'nın geleceği Rusya ya da Washington tarafından belirlenmeyecek. Yarın Brüksel'de, 27 devlet ve hükümet başkanını bir araya getirecek olağanüstü zirvede önemli adımlar atacağız. Bugünün Rusya'sının yalnızca Ukrayna ile yetineceğine kim inanabilir? Ukraynalıların direnmesine yardımcı olmaya devam etmeliyiz."

Macron'dan çarpıcı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Bencede yapılması gereken budur, ancak Rusya nin hakkından Fransa gelir, bütün Avrupa Rusya ya saldırı halinde Rusya 1 hafta da beyaz bayrağını çeker

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Putin, Cok Sessiz Kalip Bizleri Hayal Kirikligina Ugratiyorsun..Bu Itlere de Cesaret Veriyorsun..Hadi Toparla Kendini..

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

RUSYA NüKLER BASLIKLI UZUN MENZiLLi FüZELERiNDEN SADECE 4 TANE FIRLATSA YETERLi ABD iNGiLTERE ALMANYA FRANSA GERi KALANLARI KEKLiK GiBi AVLAR

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