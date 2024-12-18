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Lübnan Başbakanı: Önce Allah'a sonra Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini öğrendik

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Ülkesinin bir kriz yaşadığını söyleyen Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Ancak şunu öğrendik, önce Allah'a, daha sonra Lübnan'ın dostlarına ve özellikle de Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini öğrendik." dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Lübnan Başbakanı: Önce Allah'a daha sonra Türkiye'ye güvenmemiz gerekiyor

"HER ZORLU DÖNEMDE TÜRKİYE DESTEK ÜLKESİ OLMUŞTUR"

Türkiye'nin, Lübnan'a ve halkına karşı beslediği duygulardan dolayı minnettar olduğunu dile getiren Mikati, "Lübnan'ın içinden geçtiği tarih boyunca her çetrefilli ve zorlu dönemde Türkiye destek ülkesi olmuştur." dedi. Mikati, "Her zaman olduğu gibi zat-ı devletlerinin konuyla yakinen ilgisini gördük. Özellikle de insani ve siyasi bağlamda İsrail saldırılarına maruz kaldığımız süreçte gösterdiğiniz yardım, dayanışma ve destek bizim için çok büyük anlam taşımaktadır." ifadesini kullanarak, bunun yeni bir şey olmadığını söyledi.

Lübnan Başbakanı: Önce Allah'a daha sonra Türkiye'ye güvenmemiz gerekiyor

"İSRAİL ATEŞKESE UYGUN DAVRANMAMAKTADIR"

Türkiye'nin, Lübnan'da olup biten bütün gelişmeleri yakından takip ettiğine dikkati çeken Mikati, ülkesinin aylardan beri İsrail'in saldırıları neticesinde ekonomik, toplumsal ve çevresel bağlamda ciddi zararlara maruz kaldığını vurguladı. Mikati, bu saldırıların halen durmadığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Her gün gerçekleşen ihlallerle de devam etmektedir. İsrail ateşkese uygun davranmamaktadır ve ateşkeste belirtilen hususlara bağlı kalmamaktadır. Sizler, hem uluslararası hem bölgemizde hem de Arap ülkeleri ile çok geniş ilişki ağına sahipsiniz. Bu bağlamda, İsrail saldırıları neticesinde zarar görmüş olan ülkelerin desteklenmesi hususunda üzerinize düşen rolü fazlasıyla yapacağınıza inanıyorum."

Lübnan Başbakanı: Önce Allah'a daha sonra Türkiye'ye güvenmemiz gerekiyor

"İSRAİL'E BİR FIRSAT DOĞDU"

Özellikle bölgede, son dönemlerde siyasi anlamda ciddi dönüşümler ve değişimler yaşandığına dikkati çeken Mikati, bu bağlamda Suriye'nin görüldüğünü ve özellikle İsrail'e bir fırsat doğduğunu kaydetti. Bunun durdurulması için baskı yapılması gerektiğini vurgulayan Mikati, "Bizler de Suriye'nin birliği, özgürlüğü ve tüm topraklarında tam anlamıyla egemenliğini destekliyoruz ve bu bağlamda sizin de ifade ettiğiniz tüm hususların altını çizerek ben de katılıyorum. Lübnan olarak bu bağlamda Türkiye ile iş birliğimiz önemli. Karşılıklı komşuluk ve saygı çerçevesinde, yeni dönemde, Suriye ile de iyi bir komşuluk ilişkisi kuracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı: Önce Allah'a daha sonra Türkiye'ye güvenmemiz gerekiyor

"ÖNCE ALLAH'A DAHA SONRA TÜRKİYE'YE GÜVENMEMİZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Mikati, gelecek dönemlerde dayanışma ve işbirliği için yeni kapıların aralanacağını belirterek, ikili görüşmede de bu hususlara değinildiğini söyledi. Lübnan'ın kriz yaşadığını hatırlatan Mikati, "Belki de ekonomik, mali ve sosyal her anlamda çok kötü diyebileceğimiz bir kriz yaşadı. Ancak şunu öğrendik, önce Allah'a, daha sonra Lübnan'ın dostlarına ve özellikle de Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini öğrendik." dedi.

Lübnan Başbakanı: Önce Allah'a sonra Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini öğrendik
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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