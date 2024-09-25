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Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

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Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yönelik roket atışları devam ederken İsrail kanadından açıklama geldi. İsrail ordusu, Lübnan'a kapsamlı hava saldırısı başlattıklarını açıkladı.

Gazze'de soykırım yapan İsrail ordusu, Orta Doğu'da bir cepheyi daha kana buluyor. Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ne "kapsamlı" hava saldırıları düzenleniyor.

Bölge sakinleri, İsrail'in hava saldırılarında Bekaa Vadisi ile Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktanın vurulduğunu duyurdu. Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN SAFED KENTİNDE SİRENLER ÇALDI

Öte yandan; Hizbullah da saldırılara karşılık İsrail'in kuzeyine roket atışlarına devam ediyor. Hizbullah'ın attığı roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Safed kentinde sirenler çaldı. Atılan roketlerin büyük çoğunluğunun İsrail'e ait savunma sistemi tarafından havada imha edildiği aktarıldı.

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

LÜBNAN'DA 558 CAN KAYBI

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin yaralandığını açıkladı. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (14)

SMMM:

HÜKÜMETİN ACİL ŞEKİLDE SAVUNMA YAITIRMLARINA DAHA DA ÖNEM VERMESİ LAZIM.ARAMIZDA SADECE SURİYE KALDI VE ABD ONLAR İÇİN ORDA ÜS KURDU.ARTIK HEDEF BİZİZ.

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VEFA:

Rüzgar eken, fırtına biçer!.. Ağlamak yok!...

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Emir Güler:

ABD BUNLARIN ARKADASİNDA OLMASA TARİH'TEN BİLE SİLERLER BU İSRAİL'İ !...

71
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Mustafa Kesap:

Ben her zaman diyorum; bunun ucu bize dokunur... O yüzden "BANENE"ciliği bırakın.

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MGk:

Hiç mi karşılık verecek gücünüz yok ne biçim devletsiniz siz.. Hiç mi hazırlık yapmadınız

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Emre null:

3 günlük dünya bütün dünya israilin olsa ne olacak netanyahu ya da israil halki sonsuza kadar mı kalacaklar bu dunyada bu dünya sonsuz olsaydi ölüm olmasaydı insanlari n savaşması mantıklı olabilirdi sonuç netanyahunun surda kaldı 20 yıl ömrü dünya senin olsa da 20 yıl sonra ölüp gideceksin Kuranda buyruldugu gibi insanlar gerçekten çok zalim ve cahil Zaten yuce Allah baktı ki insan korkmuyor herseye meydan okuyor ( ki bu cahil cesaretidir çünkü eline diken batsa feryat ediyor ) o kadar alemin içinden Insanlari cinlerden sonra ceheneme aday bir varlık olarak gösterdi . dünya herkese yeter ama insanlarin birçoğunun gözleri ac oldugu için yetinmiyor hep fazlasını istiyor

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Halil Yarbaşı:

Sıra Türkiye'ye geldiğinde rakı 140 TL olacak diyenler iktidarda olursa Türkiye kendini savunmadan ülkenin yarısını verir İsrail dört gözle Eedoğanın devrilmesini bekliyor

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Mücahit Kılıç:

La Lübnan bari sapanla taş atın hiç mi savunmanız yok olum madem havaya karşı koyamıyorsunuz sizde karadan vur kaç yapın biraz moral bozun düzen bozun

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VEFA:

ABD nin asıl ismi İsrail Birleşik Devletleri'dir. Unutmayın!..

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murat dural:

Tarih tekerrür den ibarettir bakarsın yeni bir hitler çıkar

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