Los Angeles'ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Los Angeles'ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
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Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, düzensiz göçmenleri desteklemek için yapılan protestolarda çıkan olaylar sonrası şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın saat 20.00'da başlayacağı ve ihlal edenlerin tutuklanacağı duyuruldu.

LOS Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kentte sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehri Belediye Başkanı Karen Bass, düzensiz göçmenleri desteklemek için devam eden protestolarda çıkan olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı. Yasağın yerel saatle saat 20.00'dan başlayıp, 06.00'ya kadar süreceği ve şehir merkezindeki yaklaşık 2 kilometrelik alanda geçerli olacağı öğrenildi.

'BU BÖLGEDEN UZAK DURUN'

Başkan Karen Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal eden kişilerin tutuklanacağını belirterek, "Los Angeles şehir merkezindeki durumu yakından takip ediyor ve topluluklarımızı korumak için yeni önlemler almaya hazırlanıyorum. Başkan'ın kaotik tırmanışından faydalanan kötü niyetli kişileri durdurmak için bu gece saat 20.00'dan itibaren Los Angeles şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan ettim. Eğer Los Angeles şehir merkezinde yaşamıyor veya çalışmıyorsanız, bu bölgeden uzak durun. Kolluk kuvvetleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişileri tutuklayacak ve hakkınızda dava açılacaktır." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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