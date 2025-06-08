Los Angeles alev alev: Ulusal Muhafızlarla çatışan göstericiler araçları ataşe verdi

Göçmenlik karşıtı baskınlara tepki olarak başlayan gösteriler, Los Angeles sokaklarında şiddetli çatışmalara dönüştü. Kentin birçok bölgesinde yaşanan olaylarda, göstericilerle görevlendirilen Ulusal Muhafızlar karşı karşıya geldi.

Olaylar sırasında bazı protestocular araçları ateşe verdi, kamu binalarının duvarlarına sloganlar yazdı ve Amerikan bayraklarını indirerek yerine Meksika bayrakları salladı. Güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalarda çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi.

Yetkililer, şiddet olaylarının başta Paramount, Compton ve Downtown Los Angeles bölgelerinde yoğunlaştığını belirtti. Polis ve Ulusal Muhafızlar bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, helikopter destekli takip ve sokak kısıtlamaları uygulamaya koyuldu.

Olayların, geçtiğimiz günlerde ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) birimlerinin düzenlediği tartışmalı göçmen baskınlarının ardından tırmanışa geçtiği biliniyor. Baskınlarda birçok belgesiz göçmenin gözaltına alınması, kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

Başkan Donald Trump, kentteki olayların kontrolden çıkması üzerine 2.000 Ulusal Muhafız askerinin Los Angeles'a sevk edilmesi emrini vermişti. Ancak bu karar, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass tarafından "gerilimi artırıcı" olarak değerlendirilmişti.

Los Angeles'ta tansiyonun önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesi bekleniyor. Göstericiler, göç politikalarında reform çağrısı yaparken, yetkililer olası yeni taşkınlıklar için ek güvenlik güçleri görevlendirmeye hazır olduklarını duyurdu.