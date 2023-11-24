Londra'da Gazze'ye Yardım İçin Gösteri Düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Gazze'ye yardımların ulaşabilmesi için Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulması çağrısıyla Mısır'ın Londra Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

"Özgür Filistin", " Gazze'ye yardımların girmesine izin verin" ve "Refah Sınır Kapısı'nı açın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Gazze'de tam ateşkes çağrısında bulundu.

İngilizce ve Arapça Filistin yanlısı sloganlar atan göstericiler, Gazze'ye yardımların ulaşabilmesi için Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulmasını istedi.

İngiliz polisi, büyükelçiliğin önünde ve bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemleri aldı.

"Filistinlilere gerekli tüm yardımların yapılabilmesi için sınırların açılmasına ihtiyacımız var"

Gösteriye katılanlardan Anna, AA muhabirine, Movement for Justice (Adalet için Hareket) grubu olarak eyleme katıldıklarını belirterek, "Her şeyden önce Mısır'ın sınırlarını açmasını talep etmek için buradayız çünkü Filistin mücadelesinin kazanmasını istiyoruz." dedi.

Anna, Filistin'in zaferini görmek istediklerini dile getirerek şunları ifade etti:

"Bu, aynı zamanda İsrail'in katliam ve soykırım gibi politikalarının sona ermesi ve işgalin sona ermesi anlamına geliyor. Filistinlilerin özgürlüğünü bu şekilde görebileceğiz. Şu anda Filistinlilere gerekli olan tüm yardımların yapılabilmesi için sınırların açılmasına gerçekten ihtiyacımız var. Onlar direniyorlar. Kendi devletlerinin var olması hakları var. Bu soykırımların sona erdiğini görmek istiyoruz."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 229 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma bugün 07.00'de yürürlüğe girecek. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.