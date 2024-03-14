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Kuzey Kore Lideri Kim, tanka binerek ABD ve Güney Kore'ye gözdağı verdi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, son dönemde Batı'ya karşı silah denemelerini sıklaştırıyor, Kim, askeri etkinlikte tankın başına geçerek ABD ve Güney Kore'ye gözdağı verdi. Etkinlik, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatına yanıt niteliği taşıdı.

Kuzey Kore Devlet Haber Ajansı KCNA, Kim Jong Un'un tank kullandığı ve düşman mevzilerini dürbünle izlediğini gösteren fotoğrafları paylaştı. Düzenlenen askeri etkinlik, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatına yanıt niteliğinde değerlendirildi.

Kuzey Kore Lideri Kim, tanka binerek düşmanlarına gözdağı verdi

"GÜNEY KORE'NİN BAŞKENTİNİ VURMA KAPASİTELİ BİRLİKLER"

Deri ceketiyle özdeşleşen Kim'in, tankın başına geçerek ordu mensuplarıyla gövde gösteri yaptığı anlarda Kuzey Kore'nin yeni savaş tankı da tanıtıldı. Kim, yeni tankın saldırı kapasitesinden memnuniyet duyduğunu söyleyerek tankı denedi. Ajans, etkinliğe Güney Kore'nin başkenti Seul'u vurabilme kapasitesine sahip birliklerin de katıldığını aktardı.

Etkinlikte Kuzey Kore Savunma Bakanı Sun Nam ve üst düzey askeri yetkililer de hazır bulundu. Son dönemde nükleer silah denemelerine hız veren Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'ye yönelik söylemlerini de giderek sertleştiriyor.

Kuzey Kore Lideri Kim, tanka binerek düşmanlarına gözdağı verdi

2 ÜLKE 11 GÜN SÜREN TATBİKATA BAŞLAMIŞTI

ABD ve Güney Kore ortak savunma yeteneklerini güçlendirmeyi hedefleyen 11 günlük ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatına 4 Mart'ta başlamıştı. ABD ve Kore Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 14 Mart'a kadar sürecek tatbikat çerçevesinde 48 saha eğitimi ile bombalama ve füze savunma eğitimlerinin gerçekleştirileceği belirtilmişti. Tatbikat süresince nükleer saldırı karşıtı operasyonlara odaklanılacağı kaydedilirken, ABD ve Güney Kore ordularının kara, deniz, hava ve uzay varlıklarından yararlanarak çok boyutlu askeri operasyonlar sahneleyeceği ifade edilmişti.

Kuzey Kore Lideri Kim, tanka binerek düşmanlarına gözdağı verdi

Kuzey Kore Lideri Kim, tanka binerek düşmanlarına gözdağı verdi

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

şu halka acıyorum gerçekten. bir manyağın elinde neler çekiyorlar. Kim'i yavaş alkışlayanı köpeklere parçalatıyorlarmış:)) bu şakaydı ama adam, halasının kocasıydı sanırım köpeklere yem etti. harbi manyak yani

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