Kuzey Kore'de devrilen savaş gemisi Kim Jong-un yönetimiyle ilgili ne anlatıyor?

Kuzey Kore'nin yeni savaş gemisinin mayıs ayında suya indirilirken alabora olması uluslararası medyada manşetlere taşınmıştı. Haber kuruluşları geminin yeniden yüzdürülmesi ve haziranda denize indirilmesini dikkatle izledi.

Peki ölen ya da yaralanan olmamasına ve gövdedeki hasarın görece küçük görünmesine karşın neden böylesine büyük bir ilgi gördü?

Bu merakın nedeni, fiyaskonun kendisi değil, ülkenin lideri Kim Jong-un'un verdiği tepkiydi.

Kim derhal başarısızlığı kınadı ve "hoşgörülemeyecek bir suç eylemi olduğunu ve ülkenin itibarına zarar verdiğini" söyledi. Geminin derhal tamir edilmesi ve sorumluların cezalandırılmasını istedi. Daha sonra dört parti yetkilisi tutuklandı.

Geminin hızla tamir edilmesinden önceki bu öfkeli çıkış, sıklıkla deşifre etmesi zor olan Kuzey Kore'deki rejimin nasıl işlediği konusunda çok şey anlatıyor.

İlki, Kuzey Kore'nin nükleer silahlı bir donanma inşa etmekte ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

Büyüklüğü ve teknolojisi giderek büyüyen nükleer silah envanterine, silah altındaki dev bir orduya sahip olmasına karşın, Kuzey Kore'nin donanması dünyanın en güçlü donanmalarına sahip düşmanları Güney Kore, Japonya ve ABD'ye kıyasla çok daha güçsüz kabul ediliyor.

Güney Kore ordusundan emekli donanma yüzbaşı Choi Il'e göre "Kim Jong-un nükleer silahların ülkesinin korunmasının tek yolu olduğuna inanıyor ama yine de denizde sahip oldukları tek şey eski bir denizaltı ve bazı küçük destek gemileri".

Bu yüzden Kim, iktidarının en başından beri nükleer silahlarla donatılmış modern ve güçlü bir donanmayı öncelik haline getirdi.

Bu savaş gemisi amaca yönelik ilk önemli adımdı. Gemi, Kuzey Kore'nin geçen yıl inşa ettiği iki destroyerden biriydi ve ilki Nisan'da başarıyla suya indirildi.

Beş bin tonluk gemiler Kuzey Kore'nin sahip olduğu en büyük savaş gemileri ve teoride kısa menzilli nükleer füzeler fırlatabiliyor.

Güney Kore Denizaltı Araştırmaları Enstitüsü'nün başkanı Choi'ye göre inşası için gereken teknoloji düşünüldüğünde, bu sınıftaki bir destroyerin inşası ve karaya indirilmesinde alabora olması çok nadir görülen bir durum.

Choi bu nedenle yaşananların Kim Jong-un adına "çok utanç verici" olduğunu ve " Kuzey Kore'nin gemi inşası alanındaki eksikliklerinin altını çizdiğini" söylüyor.

Dahası, proje bizzat Kim'in gözlerinin önünde başarısızlığa uğradı. Kim, kızı ve izleyici kalabalıkla birlikte geminin suya indirilme törenine katılıyordu.

Choi " Kuzey Kore gösterişe saplantılıdır. Sanırım bir dizi böyle gösteri planlıyorlardı. Dolayısıyla Kim öfkesine engel olamadı" diyor.

Ancak Kuzey Kore propagandası uzmanları, Kim'in çıkışının öfke ve aşağılanmanın ötesinde olduğunu söylüyor.

Geminin kamuoyunun gözlerinin önünde alabora olmasının kasıtlı bir siyasi tercih olduğunu söylüyorlar. Ayrıca Kim'in rejimin hoş olmayan gerçekleri saklama eğiliminden uzaklaşmakta olduğu görüşündeler.

Onlarca yıldır Kuzey Kore propagandasını inceleyen Washington'daki Stimson Merkezi'nden Rachel Minyoung Lee, bunun nasıl Kim'in propaganda stratejisinin önemli unsurlarından biri haline geldiğini açıkladı.

Kim iktidara gelmeden önce, hatta yönetiminin ilk yıllarında Kuzey Kore rejimi olumsuz her şeyi saklama yoluna gidiyordu.

Fakat Kuzey Kore'de bilgi daha özgür bir şekilde yayılmaya başladı ve böylesine büyük olayların üzerini örtmek zorlaştı.

Lee "Lider kadrosu insanların zaten bildiği şeyleri saklamaya çalışmanın saçma olduğuna ve insanlara sorunlarla başa çıktıklarını göstermenin çok daha etkili olduğuna karar verdi" diyor.

"Şimdiyse, bir sorun olduğunda kamuoyuna duyuruyorlar, sorumluları buluyorlar ve halka, işinizi yapmazsanız hesap sorulacağı gösteriliyor. Böylece herkese hükümetin ve lider kadrosunun kendi işini yaptığını gösteriyorlar."

Savaş gemileri meselesinde bu strateji çok etkin bir şekilde işe yarıyor görünüyor. Gemi öngörülenden önce, denizcilik uzmanlarının tahminlerinin tersine sadece üç hafta içinde onarıldı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi'nden Doçent Kim Dong-yup'a göre "Bu hızla yeniden suya indirme, fiyaskonun bile bir siyasi başarıya dönüştürülebileceğini gösteriyor".

'Yönetim tarzında değişim'

Fakat hem doçent hem de diğerleri Kim'in bu olayı sadece başarıyı göstermek için değil, halkın rejime ve ideolojisine sadakatini güçlendirmek için kullandığını ve bunun iktidarında sürekli görülen bir başka tutum olduğunu söylüyor.

Gemi, tersanede yandan denize bırakılırken alabora oldu. Bu zorlu bir denizcilik manevrası ve geminin pruvası rampaya sıkıştı. Ancak Kim Jong bunu teknik bir hata olarak sunmak yerine, "mutlak dikkatsizlik ve sorumsuzluğun" neden olduğunu söyledi.

Ayrıca inşa sırasında ölen bir işçiyi projeye "terini ve kanını verdiği" için övdü.

Doçent Kim Dong-yup "Halkın sadakatini güçlendirmek için bu ölümü bir adanmışlık sembolüne dönüştürdüler" diyor.

Doçente göre Kim Jong-un'u babası ve dedesi gibi hata yapmayan bir tanrı gibi sunmak yerine sadık işçiyi yücelttiler.

"Bu, Kuzey Kore'nin yönetim tarzında büyük bir değişim ve Kim Jong Un'un adapte olmak ve hikayeyi kontrol etmekteki müthiş yeteneğini gösteriyor"

Propaganda uzmanı Lee'ye göre buradaki en önemli unsur "Kuzey Korelilerin ne yapmak için yola çıktılarsa bunu başardıkları" mesajı.

"Nükleer silahlı bir donanma amacını belirlediler ve şimdi de bunu başarma yolunda olduklarını gösteriyorlar."

Lee "Hiç kimse Kuzey Kore'nin sadece bir yıldan biraz uzun bir sürede destroyer imal edebileceğini ya da bir aydan kısa sürede tamir edebileceklerini düşünmüyordu. Fakat bunu yaptılar. Tıpkı dünyanın ilk baştaki şüphesine karşın, nükleer ve füze programında başardıkları gibi."

Emekli donanma mensubu Choi de buna katılıyor.

"İnsanlar bu duruma bakıp gülebilir. Kuzey Kore çok geride diyebilirler. Fakat önemli bir ilerleme kaydediyorlar."

Choi ve diğerlerine göre en kaygı verici olanı da Kim Jong-un'un donanmayı sadece kendi karasularında devriye gezen bir güçten, okyanuslara açılan ve önleyici nükleer saldırılar yapabilecek bir düzeye getirmesi.

"Tetikte olmalı ve buna hazırlanmalıyız."