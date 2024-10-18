Rusya, Kuzey Kore'den 3 bin asker alıyor mu?

Ukraynalı bir askeri istihbarat kaynağının BBC'ye verdiği bilgiye göre Rus ordusu, yaklaşık 3 bin Kuzey Koreliden oluşan birlik kuruyor.

BBC henüz Rusya'nın doğudaki topraklarında böyle büyük bir birliğin kurulduğuna dair hiçbir ibare görmedi, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Kuzey Korelilerin savaşa dahil olacağı iddialarını yalanladı.

Peskov, "Bu yalnızca İngiliz istihbaratı değil, aynı zamanda Amerikan istihbaratı. Sürekli böyle raporlar yayınlıyorlar ama hiçbir kanıt sunmuyorlar" dedi.

Moskova ve Pyongyang son dönemde iş birliğini daha da derinleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününü kutladı ve Putin'e "en yakın yoldaşım" diye hitap etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de Kuzey Kore'nin savaşa katıldığını söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ise bu ay yaptığı bir açıklamada Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'da bulunma ihtimalinin "oldukça yüksek" olduğunu ifade etti.

BBC Rusça'ya konuşan bir Rus askeri kaynak, "Belirli sayıda Kuzey Korelinin" Vladivostok'un kuzeyindeki askeri üslere yerleştiğini söyledi.

Kaynak, asker sayılarına dair detay vermedi, ancak "Üç binin yakınından bile geçmediğini" belirtti.

BBC'ye konuşan askeri uzmanlar, Rus birliklerinin binlerce Kuzey Kore askerini başarılı biçimde bünyelerine katabileceklerinden şüphe duyduklarını söyledi.

İsminin gizli tutulmasını isteyen Rusya'daki bir analist, BBC'ye verdiği demeçte "Rusca konuşmalarına rağmen ilk başta [birliklere] yüzlerce Rus mahkûmu eklemek bile hiç kolay olmadı" dedi.

3 bin Kuzey Koreli asker Rus saflarına katılmış olsa bile cephe açısından bu büyük bir sayı değil. Ancak bu gelişme ABD için de Ukrayna için olduğu kadar endişe verici.

Pentagon sözcüsü Matthew Miller, "Bu, [Rusya-Kuzey Kore] ilişkilerinde büyük bir gelişme anlamına gelir" dedi ve durumu cephede kayıplar yaşayan "Rusya'nın yeni bir çaresizlik seviyesi" olarak nitelendirdi.

Haziran'da Kuzey Kore'yi ziyaret eden Vladimir Putin, Kim Jong Un ile birlikte kurdukları "barışçıl ve savunma odaklı" pakta kadeh kaldırmıştı.

Bu sırada Pyongyang'ın Rusya'ya mühimmat sağladığına yönelik kanıtlar giderek artmaya başladı.

Yakın zamanda Ukrayna'ya düzenlenen bir Rus hava saldırısının ardından Poltava bölgesinde Kuzey Kore'ye ait füze enkazı bulundu.

Aralık 2023'ten bu yana Kuzey Kore'nin Rusya'ya mayın ve top mermisi tedarik ettiğine dair iddialar, Rus askeri topluluklarının dahil olduğu Telegram gruplarında yer alıyor.

Ukrayna'da savaşan Rus askerleri sık sık mühimmat kalitesinden şikayet ediyor ve onlarca askerin yaralandığını söylüyor.

Kiev, bir Kuzey Kore birliğinin Mongolya sınırındaki Ulan-Ude bölgesi yakınlarında hazırlandığını ve bu birliğin Ukrayna'nın Ağustos'ta bir kısmını işgal ettiği Kursk bölgesine sevk edileceğini düşünüyor.

Savunma alanında çalışmalar yayınlayan Ukrayna merkezli Defence Express'in editörü Valeriy Riabakh, "[Kuzey Kore birliği] Rusya-Ukrayna sınırının belirli kısımlarını koruyabilir, böylece o bölgelerdeki Rus birlikleri başka yerlere kaydırılabilir" dedi ve ekledi:

"Bu birliklerin derhal cephede ortaya çıkma ihtimalleri olduğunu sanmıyorum."

Kuzey Kore ordusunda göreve hazır 1.28 milyon asker var. Ancak Rusya ordusunun aksine Kuzey Kore güçlerinin yakın geçmişte savaş tecrübesi yok.

Pyongyang, silahlı kuvvetlerini eski Sovyetler Birliği modeline göre kurdu, ancak ordunun bel kemiğini teşkil eden motorize piyade birliklerinin Ukrayna'daki savaşta ne rol oynayabileceği bilinmiyor.

Ruslar ve Kuzey Koreliler arasındaki dil farkı ve Kuzey Korelilerinin Rus sistemlerine hakim olmaması gibi faktörler, Kuzey Kore birliklerinin cephedeki durumunu zorlaştırabilir.

Bu, Kuzey Kore ordusunun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik topyekün savaşına katılmayacağı anlamına gelmiyor.

Uzmanlara göre Kuzey Kore güçleri Rusya'ya cephede destek vermek yerine mühendislik ve inşaat alanlarında yardım edecek.

Bu noktada iki tarafın da ortak çıkarları bulunuyor. Pyongyang'ın gelire ve teknolojiye ihtiyacı var. Moskova'nın ise askere ve mühimmata.

Kore Risk Grubu Direktörü Andrei Lankov, "Pyongyang'a iyi bir ücret ödenecektir, belki de Rus askeri teknolojisine erişimi sağlanacaktır, ki normalde Moskova Kuzey Kore ile teknoloji paylaşmakta çekimser davranır" dedi ve şöyle devam etti.

"Ayrıca [Kuzey Kore] askerlerine gerçek savaş tecrübesi sağlayacaktır. Ama burada Kuzey Kore askerlerinin çok daha müreffeh olan Batı'daki yaşam tarzı ile tanışma riski de var."

İngiltere merkezli Çatışma Çalışmaları Araştırma Merkezi'nden (Conflict Studies Research Centre) Valeriy Akimenko'ya göre Kuzey Korelilerin cepheye sürülmesi, Rusya'ya son dönemdeki zorunlu seferberlik dalgalarındaki eksiklerin giderilmesi konusunda yardımcı olabilir.

Akimenko, "[Putin], Rus safları Ukrayna tarafından eritilirken 'neden Kuzey Koreliler de biraz savaşmasın?' diye harika bir fikir buldu" diye konuştu.

Rusya ile gerilimi tırmandırmaya yönelik çekincelerden dolayı Ukrayna'ya Batı askerleri gönderilmiyor.

Ancak yüzlerce Kuzey Korelinin Rusya'ya sevk edileceği haberleri doğruysa, cephede yabancı askerlerin bulunması fikrinin Vladimir Putin'i o kadar da endişelendirmediği söylenebilir.

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