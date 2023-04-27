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Küçük çocuk sırtında şimdiye dek görülmemiş yumruyla dünyaya geldi! 'Kaplumbağa' lakabını taktılar

Küçük çocuk sırtında şimdiye dek görülmemiş yumruyla dünyaya geldi! "Kaplumbağa" lakabını taktılar

Dünya Haberleri

Amerika'da dünyaya gelen James McCallum isimli bebeğe sırtında bulunan yumru nedeniyle "kaplumbağa" lakabı takıldı. Küçük James, başarılı bir ameliyatın ardından sırtındaki yumrudan kurtuldu.

Amerika Florida'da 19 aylık olan erkek çocuğu olan James McCallum, Ağustos 2021 tarihinde sırtında küçük üzerinde kabuk bulunan küçük bir yumru ile dünyaya geldi. Annesi önce topağın doğum lekesi olduğunu sandı fakat James büyüdükçe sırtındaki yumru da büyüdü.

Sırtının büyük kısmını kaplayan kabuklu topak nedeniyle herkes James'e gerçek kaplumbağa lakabını taktı. Annesinin doktora götürdüğü James'ehatalı pigment hücresi gelişimi nedeniyle iyi huylu malformasyonların oluşmasına neden olan dev konjenital melanositik nevüs teşhisi kondu.

Küçük çocuk sırtında şimdiye dek görülmemiş yumruyla dünyaya geldi! 'Kaplumbağa' lakabını taktılar

Sırtındaki topak ve kabuk nedeniyle sırt üstü yatamayan James, Şubat ve Mayıs 2022 tarihlerinde geçirdiği operasyon sonrası sırt üstü yatmaya başladı.

Küçük çocuk sırtında şimdiye dek görülmemiş yumruyla dünyaya geldi! 'Kaplumbağa' lakabını taktılar

Doktorlar, ameliyatla aldıkları topak ve kabuğun yerini, vücudun başka bölgesinden alınan deri ile örttü. James'in annesi Kaitlyn, operasyon sonrası çocuklarının çok daha mutlu ve sağlıklı olduğunu söyleyerek doktorlara teşekkür etti.

Küçük çocuk sırtında şimdiye dek görülmemiş yumruyla dünyaya geldi! 'Kaplumbağa' lakabını taktılar

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Florida Dünya Haberler

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