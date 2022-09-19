Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde Biden'a ayrıcalık! Tüm liderler otobüsle, o ise özel araçla geldi

Kraliçe 2. Elizabeth vefatının bir hafta sonra bugün Londra'da defnediliyor. Cenaze töreni için dünyanın dört bir yanından liderler kente akın etti. Kraliyet yetkilileri törene katılacak dünya liderlerinin özel uçak kullanmayacaklarını ve cenazeye toplu şekilde otobüsle taşınacaklarını duyursa da; ABD Başkanı Biden ve eşi bu kuraldan muaf tutuldu. Biden ve karısı cenazeye arabayla gidip birlikte içeri girdiler.

Geçen hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreni öncesi Kraliçe'nin tabutunun bulunduğu Westminster Salonu önünde bugün de kuyruklar oluştu.

Westminster Katedrali'nde yapılan resmi cenaze töreni başladı. Aralarında dünyanın çeşitli ülkelerinin liderlerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin katılacağı tören nedeniyle Londra'da olağanüstü bir gün yaşanıyor. Kentte okul ve üniversiteler eğitime bir gün ara verirken, mağazalar da kapalı kalacak. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte polis, gizli servis görevlileri ve terörle mücadele ekiplerinin, ülke tarihindeki en büyük güvenlik operasyonunu yürütmek için birlikte görev yaptığı bildirildi.

KOCASININ YANINA DEFNEDİLECEK

Westminster Katedrali'nde yapılacak törenin ardından naaşın Windsor Kalesi'ne götürülmesi bekleniyor. Burada aile üyeleri, politikacılar ve Kraliçe'nin çalışanlarından oluşan 800 kişinin katılacağı küçük törenin ardından Kraliçe 2. Elizabeth, eşi Prens Philip'in yanına defnedilecek.

CENAZE KURALLARI ÖNCEDEN AÇIKLANMIŞTI

Öte yandan cenazeye birçok dünya lideri ve 500'ün üstünde üst düzey yetkili de katılıyor. Kraliyet kaynakları, cenazeye gelecek liderlerin özet jet kullanmamasını istemişti. Kalabalık nedeniyle alınacak tedbirler arasında liderlerin cenazeye özel zırhlı araçlarla değil de otobüslerle götürüleceği açıklanmıştı. Tüm liderler cenaze töreninin yapılacağı Westminister Kilisesi'ne otobüslerle giderken sadece ABD Başkanı Joe Biden, diğerlerinin aksine alana şahsi araba ile geldiler.