Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yeni yatırımlar ve iş birlikleri için İngiltere'yi ziyaret etti.

Katar Emiri ve eşi Nura bint Hazal ed-Dusari, başkent Londra'daki Whitehall'da Kral III. Charles tarafından karşılandı.

Görkemli törene Prens William ve kanser tedavisi için önleyici kemoterapi tedavisi gören eşi Kate Middleton da katıldı.

KRAL CHARLES ARAPÇA KONUŞTU

Kral Charles'ın, Buckingham Sarayı'nda onuruna devlet ziyafeti verilen Katar Emiri Al Sani'ye Arapça hitap etmesi ise dikkatleri çekti.

Sözlerine "Esselamu aleykum" diyerek başlayan Kral Charles, Arapça "Birleşik Krallığa tekrar hoşgeldiniz, ikinci eviniz... Birleşik Krallık, Katar'ın batı dünyasının en eski dostu olmasından gurur duyuyor." dedi.

Öte yandan, Kral Charles'ın Arapça konuşmasından duyduğu memnuniyetin Katar Emiri Al Sani'nin yüzüne yansıdığı görüldü.