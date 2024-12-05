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Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu

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İngiltere'yi ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani onuruna ziyaret veren Kral III. Charles, Arapça konuştu. Kral Charles, sözlerine "Esselamu aleykum" diyerek başladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yeni yatırımlar ve iş birlikleri için İngiltere'yi ziyaret etti.

Katar Emiri ve eşi Nura bint Hazal ed-Dusari, başkent Londra'daki Whitehall'da Kral III. Charles tarafından karşılandı.

Kral Charles Arapça konuştu: Esselamu aleykum

Görkemli törene Prens William ve kanser tedavisi için önleyici kemoterapi tedavisi gören eşi Kate Middleton da katıldı.

Kral Charles Arapça konuştu: Esselamu aleykum

KRAL CHARLES ARAPÇA KONUŞTU

Kral Charles'ın, Buckingham Sarayı'nda onuruna devlet ziyafeti verilen Katar Emiri Al Sani'ye Arapça hitap etmesi ise dikkatleri çekti.

Kral Charles Arapça konuştu: Esselamu aleykum

Sözlerine "Esselamu aleykum" diyerek başlayan Kral Charles, Arapça "Birleşik Krallığa tekrar hoşgeldiniz, ikinci eviniz... Birleşik Krallık, Katar'ın batı dünyasının en eski dostu olmasından gurur duyuyor." dedi.

Kral Charles Arapça konuştu: Esselamu aleykum

Öte yandan, Kral Charles'ın Arapça konuşmasından duyduğu memnuniyetin Katar Emiri Al Sani'nin yüzüne yansıdığı görüldü.

Katar Emiri için ziyafet veren Kral Charles Arapça konuştu
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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