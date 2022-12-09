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Köydeki 120 metrelik çukurda kalan çocuğu kurtarmaya inen ekipler, aşağıdaki korkunç detayı dünyaya duyurdu

Dünya Haberleri

Köydeki 120 metrelik çukurda kalan çocuğu kurtarmaya inen ekipler, aşağıdaki korkunç detayı dünyaya duyurdu

Hindistan'ın Madhya Pradesh kentine bağlı bir köydeki 120 metrelik su kuyusuna düşen Tanmay Sagu'yu kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kuyunun bir bölümüne inmeyi başaran ekipler, çocuğun kendilerine tepki vermediğini tespit ederek, ürküten detayı dünya basınıyla paylaştı.

Madhya Pradesh kentine bağlı bir köyde çiftçilerin toprağı sulamak adına kullandıkları 120 metrelik su kuyusuna düşen Tanmay Sagu adlı çocuğu kurtarmak adına başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler tarafından çalışmalarla ilgili yeni detaylar dünya kamuoyuna duyuruldu.

Çiftçilerin de yardımıyla kuyunun bir bölümüne inmeyi başaran arama kurtarma ekipleri, aşağıda korkunç bir detayla karşılaştı. Buna göre ekipler, çocuğun tüm çabalarına rağmen kendilerine tepki vermediğini belirtti.

Köydeki 120 metrelik çukurda kalan çocuğu kurtarmaya inen ekipler, aşağıdaki korkunç detayı dünyaya duyurdu

Dünyanın gözünün çevrildiği olayla ilgilenen Betul Ek Bölge Yargıcı Shyamendra Jayaswal da konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Jayaswal ekiplerin ulaştığı bilginin hemen kötüye yorulmamasını gerektiğini ve çocuğun düşme sırasında bilincini kaybetmiş olabileceğini dile getirdi.

Köydeki 120 metrelik çukurda kalan çocuğu kurtarmaya inen ekipler, aşağıdaki korkunç detayı dünyaya duyurdu

Korkunç olayı bölgede takip eden milletvekilleri arasında yer alan Shivraj Singh Chouhan da yaptığı açıklamada talihsiz çocuğun sağ salim eve dönebilmesi adına gece gündüz çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Çukur Dünya Haberler

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