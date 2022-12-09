Köydeki 120 metrelik çukurda kalan çocuğu kurtarmaya inen ekipler, aşağıdaki korkunç detayı dünyaya duyurdu

Hindistan'ın Madhya Pradesh kentine bağlı bir köydeki 120 metrelik su kuyusuna düşen Tanmay Sagu'yu kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kuyunun bir bölümüne inmeyi başaran ekipler, çocuğun kendilerine tepki vermediğini tespit ederek, ürküten detayı dünya basınıyla paylaştı.

Madhya Pradesh kentine bağlı bir köyde çiftçilerin toprağı sulamak adına kullandıkları 120 metrelik su kuyusuna düşen Tanmay Sagu adlı çocuğu kurtarmak adına başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler tarafından çalışmalarla ilgili yeni detaylar dünya kamuoyuna duyuruldu.

HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATTIĞINI TESPİT ETTİLER

Çiftçilerin de yardımıyla kuyunun bir bölümüne inmeyi başaran arama kurtarma ekipleri, aşağıda korkunç bir detayla karşılaştı. Buna göre ekipler, çocuğun tüm çabalarına rağmen kendilerine tepki vermediğini belirtti.

OLAYLA İLGİLENEN YARGIÇ AÇIKLAMADA BULUNDU

Dünyanın gözünün çevrildiği olayla ilgilenen Betul Ek Bölge Yargıcı Shyamendra Jayaswal da konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Jayaswal ekiplerin ulaştığı bilginin hemen kötüye yorulmamasını gerektiğini ve çocuğun düşme sırasında bilincini kaybetmiş olabileceğini dile getirdi.

MİLLETVEKİLLERİ DE BÖLGEDE

Korkunç olayı bölgede takip eden milletvekilleri arasında yer alan Shivraj Singh Chouhan da yaptığı açıklamada talihsiz çocuğun sağ salim eve dönebilmesi adına gece gündüz çalışmaların devam ettiğini kaydetti.