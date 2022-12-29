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Korkunç ağrılarla hastaneye giden çocuğun röntgenine bakan doktorlar, anne babasına kızdı

Dünya Haberleri

Korkunç ağrılarla hastaneye giden çocuğun röntgenine bakan doktorlar, anne babasına kızdı

Suudi Arabistan'da aşırı ağrıyla hastaneye giden 9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında elektrikli diş fırçası başı tespit edildi. Doktorlar, dikkatsizlikleri nedeniyle anne ve babaya uyarıda bulundu. Çocuğun son anda kurtarıldığı açıklandı.

Suudi Arabistan'da korkunç bir olay yaşandı. 9 yaşındaki bir çocuk, evde elektrikli diş fırçasının başıyla oynadığı sırada ağzına götürdü ve yuttu. Bu durumu ailesine haber vermeyen çocuk, şiddetli ağrılar yaşamasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Korkunç ağrılarla hastaneye giden çocuğun röntgenine bakan doktorlar, anne babasına kızdı

HEMEN RÖNTGEN ÇEKTİLER

Doktorlar yaptıkları ilk kontrollerin ardından hemen çocuğun röntgenini çektiler. Röntgende çocuğun bağırsaklarında bir cisim olduğu belirlendi. Bu cismin elektrikli diş fırçası başı olduğu da çok geçmeden anlaşıldı.

Korkunç ağrılarla hastaneye giden çocuğun röntgenine bakan doktorlar, anne babasına kızdı

ANNE VE BABASINA KIZDILAR

Doktorlar, çocuğun neredeyse ölümün eşiğine geldiğini belirterek, dikkatsizlikleri nedeniyle anne ve babasına kızdılar. Ailelerin bu tarz durumlara karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Dünya

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