Korkulan oldu! Hizbullah, İsrail'e roketlerle saldırmaya başladı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e roket saldırısı gerçekleştirdi. Roketlerin çoğu Demir Kubbe tarafından havada imha edildi.

ORTA DOĞU SAVAŞIN EŞİĞİNDE

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim zirveye ulaştı. İran ve Hizbullah İsrail'e karşı intikam yeminleri ederken, korkulan da olmaya başladı.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E ROKET SALDIRISI

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'de 15 noktaya roket fırlattığı belirtilirken, roketlerin çoğu Demir Kubbe tarafından havada imha edildi.

Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı. İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı. Bazı roketlerin düştüğü yerde yangına neden olduğu belirtildi.

HİZBULLAH İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail saldırısında öldürülen Fuad Şükür'ün cenaze töreninde yaptığı konuşmada, İsrail ile savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini söylemişti. "İsrail kırmızı çizgileri aşsa bile tek çözüm Gazze'de savaşın sona ermesi" diyen Nasrallah, İsrail'e yanıt verileceğini duyurmuştu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesine "kesinlikle" yanıt verileceğini söyleyen Nasrallah, "Düşmanın cevabımızı beklemesi gerektiği konusunda tartışmaya yer yok" ifadelerini kullandı. Hizbullah lideri Nasrallah intikam vurgusunu bir kez daha tekrarlayarak, grubun Haniye'nin öldürüldüğü saldırıya "gerçek ve çalışılmış bir yanıt" aradığını söyledi.

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

İsmail Haniye

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.