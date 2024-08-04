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Korkulan oldu! Hizbullah, İsrail'e roketlerle saldırmaya başladı

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Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikastla öldürülmesinin ardından bölge savaşın eşiğine gelirken, intikam yemini eden Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'i hedef almaya başladı. Hizbullah, İsrail'in Yukarı Celile bölgesine roket yağdırdı. Roketlerin çoğu Demir Kubbe tarafından havada imha edilirken, bir kısmının ise İsrail'in kuzeyinde düştüğü ve yangına neden olduğu belirtildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e roket saldırısı gerçekleştirdi. Roketlerin çoğu Demir Kubbe tarafından havada imha edildi.

ORTA DOĞU SAVAŞIN EŞİĞİNDE

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim zirveye ulaştı. İran ve Hizbullah İsrail'e karşı intikam yeminleri ederken, korkulan da olmaya başladı.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E ROKET SALDIRISI

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'de 15 noktaya roket fırlattığı belirtilirken, roketlerin çoğu Demir Kubbe tarafından havada imha edildi.

Korkulan oldu! Hizbullah, İsrail'e roketlerle saldırmaya başladı

Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı. İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı. Bazı roketlerin düştüğü yerde yangına neden olduğu belirtildi.

Korkulan oldu! Hizbullah, İsrail'e roketlerle saldırmaya başladı

HİZBULLAH İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail saldırısında öldürülen Fuad Şükür'ün cenaze töreninde yaptığı konuşmada, İsrail ile savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini söylemişti. "İsrail kırmızı çizgileri aşsa bile tek çözüm Gazze'de savaşın sona ermesi" diyen Nasrallah, İsrail'e yanıt verileceğini duyurmuştu.

Korkulan oldu! Hizbullah, İsrail'e roketlerle saldırmaya başladıHizbullah lideri Hasan Nasrallah

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesine "kesinlikle" yanıt verileceğini söyleyen Nasrallah, "Düşmanın cevabımızı beklemesi gerektiği konusunda tartışmaya yer yok" ifadelerini kullandı. Hizbullah lideri Nasrallah intikam vurgusunu bir kez daha tekrarlayarak, grubun Haniye'nin öldürüldüğü saldırıya "gerçek ve çalışılmış bir yanıt" aradığını söyledi.

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

Korkulan oldu! Hizbullah, İsrail'e roketlerle saldırmaya başladıİsmail Haniye

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (67)

Doğrucu:

gök kube değil israilin tanrısı sanki.. gökkubenin milyonda biri kadar allah müslümanları korumuyor

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Casus:

içinde her türlü pisliği barındıran toplumu Allah niye korusun!

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Ersan Bingol:

Allah adildir. Çalışana hakkını verir. İster mümin olsun, ister Allah düşmanı. Sonuçta herkesin yaratıcısı ve sahibi odur. Ancak Cennet vaadi, sadece müminler içindir. Yan gelip yatıp, kul hakkı yiyip; ben müminim Allah beni korusun, gökten para yağsın demek müslümanlık değildir.

yanıt619
yanıt35
Ahmet Burhan Yilmaz:

imtihan her can ölümü tadacak sonra tekrar bize döndürüleceksiniz diyor ALLAH HESABA CEKİLECEGİZ AKLİNİ CALİSTİR DÜŞÜN ENFAL SÜRESİ 29.AYETİ okuyun ALLAH Hidayet versin

yanıt106
yanıt23
Punisher null:

Allaha inanmiyorsan, yaraticimizin adini anma

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Harun Kara:

Doğrucu belli ki ateistsin. Hiç beni ilgilendirmiyor. Şairin dediği gibi “ Bizim ateistimizin sorunu dinle değil İslam’la” neden böylesiniz. Ben Almanya’dayım burdakiler de ateist. Ama hiç dinlerle bi dertleri yok. Saygılılar kendilerini hiç yormuyorlar. Siz aranıp duruyosunuz İslam’a nasıl sataşsam diye

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Ahmet Çakır:

Allah her şeyden münezzehtir.Çalışana hakkını verir ve el adildir.Müslümanda olsan çalışmıyor emek etmiyorsan hiç bir şey alamazsın.

yanıt86
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Raşit Tanış:

Ben bir intikam göremiyorum hapsi imha oluyor havada daha kapsamlı olması lazım etkili olması lazım bu sadece roket atmak için atılmış etkisiz füzeler

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YalancıSavar:

50-60 dan fazla atmıyorlar farkındaysan neden? fazlasıını demir kubbe sistemi karşılaşayamıyor çünkü.. aynı anda at bakalım 150 tane. Hizbullahın elinde 150 bin füze varmış niye 50 tane 50 tane boşa atıyor. 150 yi aynı anda at.

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yanıt1
Alper:

He 150 bin tane varmış... Yok 80 milyon. Karşılayamıyor değil, maliyetten tasarruf için atılan füzelerin yörüngesini hesaplıyor demir kubbe. Boş araziye düşecekleri pas geçip, şehrin üzerine düşüp risk yaratacakları karşılıyor.

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