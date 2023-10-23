Köpeğiyle ormana yürüyüşe giden adam hayatının şokunu yaşadı! Toprak resmen şaha kalktı

David Nugent-Malone isimli bir adam, ormanda köpeğini gezdirirken beklenmedik bir olayla karşılaştı. Sert rüzgarın esmeye başlamasıyla birlikte ormanın zemini dalgalanmaya başladı. Nugent-Malone, bu ilginç ve şaşırtıcı olayı hemen telefonuna kaydetti.

David Nugent-Malone isimli adam, ormanda köpeğini gezdirirken bir anda sert rüzgar esmeye başladı. Rüzgarın etkisi ile ormanın zemininin dalgalandığını görünce hemen o anları telefonuna kaydetti.

ORMANA YÜRÜYÜŞE ÇIKTI

Cumartesi günü Britanya'yı fırtına ve sel vurdu. Sel ve fırtına felaketinde 3 kişinin hayatını kaybettiği İskoçya'da ilginç bir görüntü kayda alındı. Köpeğiyle birlikte ormana gezintiye çıkan David Malone isimli adam, zeminin hareket ettiğini fark etti. Melone, toprağın dalgalanıp havaya kalktığı anları kayda aldı.

"DENİZ GİBİ HAREKET EDİYOR"

İlginç doğa olayını sosyal medya hesabından yayınlayan David Malone "Orman bu sabah deniz gibi hareket ediyor" diye yazdı. Bir sonraki gönderisinde David Malon" zeminin havaya kalktığı bir anda koştuğu ve ardından yükselen orman zemininin üzerinde durduğu anları gösteren bir görüntü paylaştı.

"ETRAFINDAKİ HER ŞEY SAKİNDİ"

David Malone daha sonra konuyla ilgili şunları söyledi: "Ormanda tuhaf bir anormallik vardı, çünkü arkamızda ve yan tarafta her şey buna kıyasla nispeten sakin görünüyordu. Fırtınanın en kötüsü gece boyunca yaşandı. Rüzgarlı bir günde yürüdüğümüz yolları yürüyorduk ki daha önce yüzlerce kez yürüdüğümüz bir yerdi."