Komşu kan gölüne döndü! Ceset torbaları artık hastanelere sığmıyor

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen kitlesel gösteriler sürerken, ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) protestoların bilançosuna ilişkin son verileri kamuoyu ile paylaştı.

ÖLÜ SAYISI 646'YA YÜKSELDİ

HRA'dan yapılan açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 646'ya yükseldiği belirtilerek, "Bunların arasında 9'u çocuk 505 protestocu, 133 asker ve kolluk kuvveti personeli, 7 protesto gösterilerine katılmayan sivil ve 1 savcı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

TUTUKLU SAYISI 10 BİN 721'E ULAŞTI

Gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının ise 10 bin 721'e ulaştığı aktarılarak, "İran'ın 187 şehrindeki 606 noktaya yayılan protestolar, iletişimin tamamen kesilmesine rağmen devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"BİLANÇO ÇOK DAHA AĞIR OLABİLİR"

Komşu ülkeden servis edilen son görüntüler ise gösterilerde hayatlarını kaybeden kişilerin sayısının çok daha fazla olabileceği iddialarına neden oldu.

CESETLERİ YAN YANA DİZDİLER

İran'dan servis edilen görüntülerde ceset torbalarının artık hastanelere sığmadığı ve cansız bedenlerin hastane önlerindeki kaldırımlarda yan yana dizildikleri görüldü.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), bugün, gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 646 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti. Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.