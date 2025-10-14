Haberler

Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti
Haber Videosu

Yunanistan'da işçi ve memurlar, hükümetin uygulamaya hazırlandığı çalışma saatlerine ilişkin yeni yasal düzenlemeye karşı 24 saatlik genel greve gitti.

İşçi ve memurlar, Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı İşçi Sendikasının (PAME) çağrısıyla 24 saatlik grev düzenliyor.

DENİZ YOLU ULAŞIMI DURDU

Grev nedeniyle deniz yolu ulaşımı durdu. Başkent Atina'da ise toplu ulaşım araçları sadece belli saatlerde hizmet verecek şekilde iş bırakma eylemine gitti. Eylemde, işçi ve memurlar Atina'nın merkezinde bir araya geldi.

Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

YASAL DÜZENLEMEYİ PROTESTO ETTİLER

Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binasına yürüyen eylemciler, hükümetin çalışma saatlerine getirmeyi planladığı, yılda 37 gün 13 saatlik çalışmaya olanak verecek yasal düzenlemeyi protesto etti.

Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI ATTILAR

Şu an ülkede uygulanan günlük 8 saatlik çalışma süresinin artırılmamasını isteyen eylemciler, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Filistinli sendikacı Suzan Tayseer Salam da eylemcilere hitap etti.

Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

İsrail işgali altındaki Filistin'de, küresel dayanışmanın öneminin çok daha iyi anlaşıldığını belirten Salam, "Sizlere Filistinli işçilerin selamlarını getirdim." dedi. Eylemciler de Salam'a "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla karşılık verdi.

Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

elin gavuru, helal olsun ulan size.....

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri horluyorsanız dikkat! Bu hastalık ani ölümlere neden oluyor

Geceleri horluyorsanız dikkat! Bu hastalık ani ölümlere neden oluyor
Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.