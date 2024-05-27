Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir şekilde vurduğu Gazze'de insani tablo gitgide ağırlaşırken, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Filistin ve Gazze'ye destekler de devam ediyor. Son olarak bir destek de komedyen Doğu Demirkol'dan geldi.

7 Ekim'den beri Gazze'ye saldırılar düzenleyip işgal etmeye çalışan İsrail ordusu, önceki gün Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde Filistinli sivillerin kaldığı çadırları vurdu. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 45 kişinin hayatını kaybettiği, 249 kişinin de yaralandığı saldırı tüm dünyada infiale yol açtı. Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü isim, İsrail'in, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılarına tepki göstererek Filistin'e desteğini açıkladı.

Doğu Demirkol

DOĞU DEMİRKOL GÖSTERİ GELİRLERİNİ FİLİSTİN'E BAĞIŞLAYACAK

Ünlü komedyen Doğu Demirkol'dan da Filistin için anlamlı bir hareket geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterileri gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.

Doğu Demirkol'un Filistin'e destek hamlesi sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı. Birçok kullanıcı, Demirkol'a teşekkür etti.

İşte o paylaşımlar: