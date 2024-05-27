Üye Girişi
Haberler

Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Komedyen Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterileri gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir şekilde vurduğu Gazze'de insani tablo gitgide ağırlaşırken, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Filistin ve Gazze'ye destekler de devam ediyor. Son olarak bir destek de komedyen Doğu Demirkol'dan geldi.

7 Ekim'den beri Gazze'ye saldırılar düzenleyip işgal etmeye çalışan İsrail ordusu, önceki gün Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde Filistinli sivillerin kaldığı çadırları vurdu. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 45 kişinin hayatını kaybettiği, 249 kişinin de yaralandığı saldırı tüm dünyada infiale yol açtı. Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü isim, İsrail'in, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılarına tepki göstererek Filistin'e desteğini açıkladı.

Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacakDoğu Demirkol

DOĞU DEMİRKOL GÖSTERİ GELİRLERİNİ FİLİSTİN'E BAĞIŞLAYACAK

Ünlü komedyen Doğu Demirkol'dan da Filistin için anlamlı bir hareket geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterileri gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.

Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak

Doğu Demirkol'un Filistin'e destek hamlesi sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı. Birçok kullanıcı, Demirkol'a teşekkür etti.

İşte o paylaşımlar:

Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak

Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak

Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak

Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak

Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Doğu Demirkol Sosyal Medya Filistin İsrail Gazze Magazin Yaşam Dünya Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

 Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi

2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi

 Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title