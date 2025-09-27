Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Artık bir ordu kurmanın zamanı geldi. Biz hazırız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemi düzenlendi. Eyleme, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Pink Floyd'un kurucularından ünlü müzisyen Roger Waters da katıldı.

"GAZZE'DE OLANLAR SOYKIRIMDIR"

Meydanda konuşan Petro, Gazze'de yaşananların "tam anlamıyla soykırım" olduğunu vurgulayarak, "Amaç Filistin halkını yok etmektir" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı önerilerin ABD'nin vetosuyla engellendiğini hatırlatan Petro, "Diplomasinin tıkandığı yerde yeni bir aşamaya geçmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"NAZİLER GİBİ SUÇ İŞLENİYOR"

Gazze'de yaşananların insanlığa karşı suç olduğunu söyleyen Petro, "Bugün de Yahudilerin yaşadığı soykırım gibi bir sahne yaşanıyor. Bunun hesabı sorulmalı. İnsanlar soykırıma karşı giderek daha güçlü tepki veriyor. Ne İsrail halkıyla ne de Yahudilerle bir sorunumuz var" dedi.

GÜÇLÜ BİR ULUSLARARASI ORDU ÇAĞRISI

Petro, insanlığın korunması ve Filistin'in özgürleştirilmesi için tüm ülkelerin katılımıyla güçlü bir ordunun kurulması gerektiğini dile getirdi. ABD'li askerlere de seslenen Petro, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, Trump'a boyun eğmeyin, insanlığa hizmet edin" çağrısında bulundu.

"FİLİSTİN YOK OLURSA İNSANLIK DA YOK OLUR"

Petro, Filistin'de yaşananların yalnızca Arap ülkelerinin değil, tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu vurgulayarak, "Eğer Filistin yok olursa, insanlık da yok olur" dedi. Konuşmaların ardından Petro'ya Filistin kefiyesi hediye edilirken, bazı katılımcılar Cumhurbaşkanına sarılarak desteklerini gösterdi.

ABD'DEN KARŞI HAMLE

ABD hükümeti, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun vizesinin iptal edileceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Petro'nun vize durumuna ilişkin açıklama yaptı. Petro'nun "ABD askerlerini emirlere itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiği" belirtilen açıklamada, "pervasız ve kışkırtıcı" eylemleri nedeniyle Petro'nun vizesinin iptal edileceği bildirildi.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEngin Kaya:

Batı islama ilgi duyarken, bizdekiler de iyice gâvurlaşıyor.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

gerçek soykırımcı abd hükumeti dir bak nasıl hemen adamın vizesini iptal ettiler abd silah vermezse israilin bu kadar uzun süre savaşacak silahı da askeri gücü de yok şuan gazzeyi gerçekte vuran abd israil eliyle vurduğu için insanlar İsraile tepki gösteriyor abd yi görmüyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Ne o , tepkilerden korktuğunuz için mi bazı haberleri yoruma açmıyorsunuz ? Mesela " Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınacak mışşşş, ve de seçim vaadi imişşş. Seçim biteli aylar aylar oldu da bu ne iş ?...Yahu sen halihazırdaki emeklilerin paralarını hakkıyla ver ondan sonra ev kadınlarına emeklilik hakkı tanı .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Peki, 2 yıldır "RECEP" neden aynı şeyi söylemedi ???......... CEVAP : çünkü "RECEP", İsrail'in can-ciğer dostudur...... ve yıllardır Türkiye'deki Müslümanları süslü~püslü BOŞ LAFLARLA aldatmaktadır...... Tarih : 28-Ekim-2023 : "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" yalanı... (Aradan 2 yıl geçti, Recep hâlâ Gazze'nin yolunu bulamadı)..... Tarih : 10-Aralık-2024 : "SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRAN HERKES KARŞISINDA BİZİ BULACAKTIR" yalanı.... İsrail ordusu, başkent Şam'ın 25 kilometre güneyinde !!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
