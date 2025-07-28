Kokpite Operasyon: Yardımcı pilot çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri San Francisco'da Delta Havayolları'na ait bir uçakta film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Minneapolis'ten gelen 2809 sefer sayılı uçuşun inişinin hemen ardından federal hava polisleri uçağa girerek yardımcı pilotu gözaltına aldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre yaklaşık 10 kişiden oluşan ve boyunlarında rozet taşıyan ajanlar hızla kokpite yöneldi. Bir yolcu olayı şöyle anlattı:

"Rozetli ve silahlı bir grup hızla kokpite girdi. Yardımcı pilota kelepçe takıp onu uçağın ön kapısından indirerek götürdüler."

Kısa süre sonra başka bir ekip uçağa dönüp pilotun kişisel eşyalarını aldı. Başlangıçta neden gözaltına alındığı açıklanmadı ancak Fox News'e konuşan üst düzey bir federal yetkili, pilotun "çocuk istismarına yönelik yasa dışı materyaller bulundurma" suçlamasıyla Homeland Security Investigations tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Olay, uçuş ekibini de şaşkına çevirdi. Kaptan pilot, hiçbir şeyden haberi olmadığını söylerken, bir yolcu da kabin ekibine durumu sorduğunda "Bilmiyoruz, biz de sizin gibi şaşkınız" yanıtını aldığını anlattı.

Yaşananlar yolcuları büyük bir şoka uğrattı. Uçuş boyunca ne Delta Havayolları'ndan ne de güvenlik yetkililerinden herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmadı.

İç Güvenlik ve Delta Havayolları'nın olayla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.