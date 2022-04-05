Kod adı: Kömür! Rus askerlerinin kabusu olan kadın savaşçı ilk kez yüzünü gösterdi
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Tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus birliklerine ağır kayıplar verdiren 'kömür' lakaplı keskin nişancı ilk kez ortaya çıktı. Ukrayna direnişinin sembolü haline gelen genç kadın, ülkesinde kahraman ilan edildi.
Tüm dünyanın konuştuğu keskin nişancı kadın, ilk kez ortaya çıktı. Kimliğini gizlemek için yüzünü göstermediği belirtilen kadının Rus askerleri arasında da kötü bir şöhreti olduğu biliniyor.
2017 yılında Ukrayna deniz kuvvetlerine katılan kadın, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla savaştı. Gerçek kimliği bilinmemekle birlikte, Rus güçlerine karşı Ukrayna direnişinin bir sembolü haline geldi. İngiliz The Times gazetesi, keskin nişancı kadının Ukrayna birliklerine çağrı yaptığını ve ön cephede savaştığını yazdı. Kömür, Rus birlikleriyle ilgili "Bunlar insan değil, faşistler bile onlar kadar aşağılık değil. Onları yenmeliyiz" dedi.
Kömür, Putin'in işgalcileriyle 'sonuna kadar' savaşma sözü verdi. Kimliğini korumak için fotoğraflarda yüzü kısmenkapatılan 'Kömür'ün Rus ordusu arasında da kötü bir şöhreti olduğu belirtiliyor.
Kadın keskin nişancı İkinci Dünya Savaşı'nda 309 Nazi'yi öldürdükten sonra 'Ölüm Leydisi' lakabını alan Ukraynalı efsanevi keskin nişancı Lyudmila Pavlichenko'ya benzetiliyor.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022