Kod adı: Kömür! Rus askerlerinin kabusu olan kadın savaşçı ilk kez yüzünü gösterdi

Tüm dünyanın konuştuğu keskin nişancı kadın, ilk kez ortaya çıktı. Kimliğini gizlemek için yüzünü göstermediği belirtilen kadının Rus askerleri arasında da kötü bir şöhreti olduğu biliniyor.

DİRENİŞİN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

2017 yılında Ukrayna deniz kuvvetlerine katılan kadın, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla savaştı. Gerçek kimliği bilinmemekle birlikte, Rus güçlerine karşı Ukrayna direnişinin bir sembolü haline geldi. İngiliz The Times gazetesi, keskin nişancı kadının Ukrayna birliklerine çağrı yaptığını ve ön cephede savaştığını yazdı. Kömür, Rus birlikleriyle ilgili "Bunlar insan değil, faşistler bile onlar kadar aşağılık değil. Onları yenmeliyiz" dedi.

RUS ASKERLERİNİN KABUSU OLDU

Kömür, Putin'in işgalcileriyle 'sonuna kadar' savaşma sözü verdi. Kimliğini korumak için fotoğraflarda yüzü kısmenkapatılan 'Kömür'ün Rus ordusu arasında da kötü bir şöhreti olduğu belirtiliyor.

'ÖLÜM LEYDİSİ'NE BENZETİLİYOR

Kadın keskin nişancı İkinci Dünya Savaşı'nda 309 Nazi'yi öldürdükten sonra 'Ölüm Leydisi' lakabını alan Ukraynalı efsanevi keskin nişancı Lyudmila Pavlichenko'ya benzetiliyor.