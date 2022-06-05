Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi - Haberler

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Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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31 yaşındaki Melanie Morton adlı kadın, 9 yıllık evliliğinin ardından kocasına çift cinsel yönelimli olduğunu açıkladı. Morton'un kocasıyla evliyken ayrıca Jackie Olson adlı başka bir kadınla cinsel birliktelik yaşaması eleştirilere neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Melanie Morton ve AJ adlı evli çiftin kamuoyuna duyurdukları yeni hayatı, bir anda tepkilere neden oldu. Buna göre 9 yıllık evli çiftin 2 çocuğu bulunuyordu.

Morton, evliliğinin iyi gitmesine rağmen kadınlara ilgi duyduğunu fark etti ve bu durumu kocasıyla paylaştı. Kocası ise beklenenin aksine tam tersi bir tepki verdi ve karısının yaşadığı duruma saygı gösterdi.

Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi

Kocasına durumu anlatmasının ardından daha rahat davranmaya başlayan Melanie, geçtiğimiz yıl sosyal medya aracılığıyla 26 yaşındaki satış ve pazarlama asistanı Jackie Olson ile tanıştı.

Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi

Aynı zamanda evliliğini de devam ettirmek isteyen Melanie, şu anda hem Jackie Olson ile birlikteliğine devam ediyor hem de kocasıyla evliliğini sürdürüyor. Fakat 3'lü arasındaki ilişki ise tepkilerin odağı haline geldi.

Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları evli çiftten AJ'e tepki gösterirken, bazıları da Melanie Morton'un yaptığının yanlış olduğunu savunuyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

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