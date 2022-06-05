Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi - Haberler

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Melanie Morton ve AJ adlı evli çiftin kamuoyuna duyurdukları yeni hayatı, bir anda tepkilere neden oldu. Buna göre 9 yıllık evli çiftin 2 çocuğu bulunuyordu.

KADINLARA İLGİ DUYDUĞUNU FARK ETTİ

Morton, evliliğinin iyi gitmesine rağmen kadınlara ilgi duyduğunu fark etti ve bu durumu kocasıyla paylaştı. Kocası ise beklenenin aksine tam tersi bir tepki verdi ve karısının yaşadığı duruma saygı gösterdi.

26 YAŞINDAKİ PAZARLAMA ASİSTANI İLE TANIŞTI

Kocasına durumu anlatmasının ardından daha rahat davranmaya başlayan Melanie, geçtiğimiz yıl sosyal medya aracılığıyla 26 yaşındaki satış ve pazarlama asistanı Jackie Olson ile tanıştı.

İLİŞKİ YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Aynı zamanda evliliğini de devam ettirmek isteyen Melanie, şu anda hem Jackie Olson ile birlikteliğine devam ediyor hem de kocasıyla evliliğini sürdürüyor. Fakat 3'lü arasındaki ilişki ise tepkilerin odağı haline geldi.

ELEŞTİRİLERİ OKLARI ÜZERİNDE

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları evli çiftten AJ'e tepki gösterirken, bazıları da Melanie Morton'un yaptığının yanlış olduğunu savunuyor.