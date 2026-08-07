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Erhürman: BM'nin mayın temizliği önerisini Türk tarafı kabul etti, Rum tarafı reddetti

Erhürman: BM'nin mayın temizliği önerisini Türk tarafı kabul etti, Rum tarafı reddetti
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sunduğu güven artırıcı önlemler paketinde yer alan Kıbrıs'ın mayınlardan arındırılması önerisini Türk tarafının kabul ettiğini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ise reddettiğini açıkladı. Erhürman, yeni geçiş kapıları, düzensiz göçle mücadele ve Kıbrıs'taki diğer anlaşmazlık konularında da Rum tarafının olumsuz tutumunu eleştirdi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ın mayınlardan arındırılmasına yönelik önerisinin Türk tarafınca kabul edildiğini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından ise reddedildiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tufan Erhürman, katıldığı bir televizyon programında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflara sunduğu güven artırıcı önlemler paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhürman, Guterres'in sunduğu kapsamlı öneriler arasında; yeni geçiş kapılarının açılması, ara bölgenin mayınlardan temizlenmesi, düzensiz göçle ortak mücadele, doğal afetlerde kriz yönetimi, gençlere yönelik spor faaliyetleri, karma evliliklerden doğan çocukların Avrupa Birliği vatandaşlığı sorununun çözümü ve sivil toplum mekanizmasının kurulması gibi başlıkların yer aldığını aktardı.

Kıbrıs'taki tartışmaların genellikle yeni sınır kapıları etrafında şekillendiğini ancak diğer başlıklarda da ciddi anlaşmazlıklar yaşandığını belirten Erhürman, adanın ara bölgeden başlanarak mayınlardan arındırılması teklifine değindi. Erhürman, uzun yıllardır BM raporlarında da yer alan bu hedefin Türk tarafınca kabul gördüğünü ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in söz konusu öneriyi geri çevirdiğini dile getirdi.

Yeni geçiş noktalarına ilişkin müzakerelerin BM haritası üzerinden sürdüğünü ve sürecin kamuoyuna yansıyandan daha fazla detay içerdiğini ifade eden Erhürman; Haspolat, Akıncılar ve Kiracıköy-Eğlence güzergahlarındaki görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Erhürman, Kiracıköy-Eğlence geçiş noktası için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kuzeyden geçecek yolun inşasını üstlenme teklifinin Rum tarafınca reddedildiğini, sonrasında Avrupa Birliği fonlarıyla güneyden alternatif bir güzergah oluşturulması önerisinin de kabul görmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman ayrıca, yolun kuzeyden geçmesi durumunda güzergah üzerinde bulunan 1974 öncesine ait Rum mülklerinin kamulaştırma bedellerinin Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden ödenebileceği yönündeki teklifin de GKRY tarafından reddedildiğini aktardı. Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin gündeme getirdiği güven artırıcı önlemlerin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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