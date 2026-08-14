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KKTC Başbakanı Üstel'den AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

KKTC Başbakanı Üstel'den AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, partinin Türkiye’nin kalkınma ve güçlenme yolculuğunda tarihi bir dönüşümün öncüsü olduğunu vurguladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, partinin Türkiye'nin kalkınma ve güçlenme yolculuğunda tarihi bir dönüşümün öncüsü olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 25'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde AK Parti'nin millet iradesini her şeyin üzerinde tutan anlayışıyla son çeyrek asra damga vurduğunu belirten Üstel, partinin Türkiye'nin kalkınma ve güçlenme yolculuğunda tarihi bir dönüşümün öncüsü olduğunu vurguladı. Üstel, "Türkiye güçlendikçe KKTC de güçlenmektedir" dedi.

Kıbrıs Türk halkının haklı egemenlik mücadelesinde ortaya konulan güçlü dayanışmanın her zaman büyük bir güven ve güç kaynağı olduğunu ifade eden Üstel, ana vatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğiyle KKTC'nin kalkınması ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi için önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Üstel mesajında, "Ortak tarih ve kardeşlik bağlarından aldığımız güçle bugüne kadar birlikte yürüdük, birlikte başardık. Bundan sonra da gönül birliği içerisinde ortak hedeflerimiz doğrultusunda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" ifadelerine yer vererek, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm kadroları ve üyeleri tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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