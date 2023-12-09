Kıskançlık krizine kadın, 30 yıllık eşini yakarak öldürdü
Brezilya'da kıskançlık krizine giren kadın, 30 yıllık eşini balıkçı dükkanında yanıcı maddeyle ateşe vererek yaktı. Alevler içinde kalan adam kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.
Brezilya'da kıskançlık krizine giren kadın, 30 yıllık eşini yakarak öldürdü.
EŞİNİ ATEŞE VERDİ
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kıskançlık krizine giren kadın, 50 yaşındaki André Chapeta isimli kocasının balıkçı dükkanına gitti. Çift arasında başlayan tartışma kavgaya döndü. Öfkeden gözü dönen kadın, 30 yıllık eşinin üzerine yanıcı madde döktü. Kadın, çakmakla eşini yakarak ateşe verdi.
HASTANEDE 3 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
Alevler içinde kalan adam can havliyle dükkanın dışına kaçtı. Vücudunun yüzdee 92'si yanan adam hastanede üç gün sonra hayatını kaybetti.