Kim Jong-un, tarihin en güçlü' nükleer silahını tanıttı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, büyük bir askerî geçitte ülkesinin "en güçlü nükleer sistemlerinden birine sahip" yeni bir balistik füzeyi tanıttı.

Pyongyang, bu görkemli geçitte birçok yeni nesil silahını da sergileyerek askeri gücünü gözler önüne serdi. Bu silahlar arasında ülkenin en gelişmiş kıtalararası balistik füzesi Hwasong-20 de vardı. Henüz test edilmemiş olan bu füze, Kuzey Kore tarafından "en güçlü stratejik nükleer silah sistemi" olarak tanımlanıyor.

Geçitte, en az üç adet Hwasong-20 dev taşıyıcı kamyonlarla sergilendi ve Kuzey Kore'nin askeri kapasitesi tüm dünyaya gösterilmiş oldu.

Hwasong-20'nin varlığı, Kuzey Kore'nin yakın zamanda test ettiği katı yakıtlı yeni roket motoru ile ortaya çıktı. Devlet medyasına göre bu motor, karbon fiberden üretilmiş ve önceki modellere göre çok daha güçlü.

Kim Jong-un, füze savunma sistemlerini aşmayı sağlayacak çoklu savaş başlığı sistemleri geliştirilmesini de talep etti. Uzmanlar, Hwasong-20'nin bu amaçla tasarlanmış olabileceğini belirtiyor.

Bu yeni silah, fırlatılması hâlinde büyük yıkım yaratabilir ve ABD'nin herhangi bir noktasını hedef alabilecek kapasiteye sahip.

ABD merkezli Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'ndan Ankit Panda, şunları söyledi:

"Hwasong-20, Kuzey Kore'nin uzun menzilli nükleer füze hedeflerinin doruk noktası olarak görülüyor. Bu sistemin yıl bitmeden test edilmesini bekleyebiliriz."

Panda, füzenin çoklu savaş başlığı taşıyabilecek şekilde tasarlanmış olabileceğini vurgulayarak, bunun ABD'nin mevcut füze savunma sistemleri üzerindeki baskıyı artıracağını ve Kim Jong-un'un Washington'a karşı caydırıcı güç sağlama hedefini güçlendireceğini ifade etti.

Bu geçit töreni, Kuzey Kore İşçi Partisi'nin 80. kuruluş yıldönümü nedeniyle yapıldı. Etkinlik, Kim'in hem Asya'daki rakiplerini hem de ABD'yi hedef alabilecek bir silah cephaneliği kurma kararlılığını gösterdi.

Kim Jong-un, askerî geçidi izlerken yaptığı konuşmada düşmanlarına açık bir mesaj verdi:

"Ordumuz, tüm tehditleri ortadan kaldıracak yenilmez bir güç hâline gelmeli."

Lider, yurt dışındaki Kuzey Kore askerlerine de destek mesajı gönderdi. Devlet haber ajansı KCNA, Kim'in ordunun kahramanlığının sadece ülke savunmasında değil, sosyalist projelerin ilerletildiği bölgelerde de görüleceğini belirttiğini aktardı.