CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin önü karıştı. Partililer ile genel merkez önünde yayın yapan bazı mensupları arasında arbede çıkarken, gazeteciler genel merkez önünden uzaklaştırıldı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından parti genel merkezi önünde hareketli dakikalar yaşandı.
PARTİLİLER, GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Kararı protesto eden partililer ile bölgede canlı yayın yapan basın mensupları arasında gerginlik ve arbede çıktı. Yaşanan arbedenin ardından gazeteciler güvenlik gerekçesiyle genel merkez önünden uzaklaştırıldı.