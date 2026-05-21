CHP’de kriz gecesi hazırlığı: Valizleri ile gelen partililer Genel Merkez’de ayrılmama kararı aldı

Mahkemenin CHP’nin 38. Kurultayı’na ilişkin verdiği mutlak butlan kararın ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketlilik arttı. Kararın açıklanmasının ardından Genel Başkan Özgür Özel’in tüm MYK üyeleriyle olağanüstü toplantıya geçtiği, milletvekillerinin acil olarak Genel Merkez’e çağrıldığı öğrenildi. Parti yönetiminin süreç netleşene kadar merkezden ayrılmama yönünde tutum aldığı belirtilirken, bazı partililerin valizleriyle Genel Merkez’e gelmesi dikkat çekti.

VALİZLERLE GELDİLER: BURADAN AYRILAMAYACAĞIZ MESAJI

Genel Merkez’den gelen görüntülerde dikkat çekici detaylar vardı. Valizleri ile genel merkeze gelen parti yöneticileri ve örgüt temsilcilerinin binada kalma hazırlığı yaptığı görüldü. Genel Başkan Yardımcılarının “buradan ayrılmayacağız” yönünde mesaj verdiği belirtilirken, bazı partililerin de valizleriyle binaya gelmesi parti içinde olağanüstü süreç yönetimi hazırlığı olarak değerlendirildi.

GENEL MERKEZ ÖNÜNE MİTİNG OTOBÜSÜ GETİRİLDİ

Kararın ardından Genel Merkez önündeki hazırlıklar da dikkat çekti. Bina önüne miting otobüsü getirilirken, olası açıklamalar ve örgütsel koordinasyon için hazırlık yapıldığı ifade edildi. Parti yönetiminin gelişmeleri merkezden takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

İL BAŞKANLARINDAN PARTİLİLERE ÇAĞRI

Öte yandan il başkanlarının da Türkiye genelinde teşkilatlara çağrı yaptığı öğrenildi. Partililerin il ve ilçe binalarına davet edildiği belirtilirken, karar sonrası yalnızca Ankara’da değil, ülke genelindeki örgütlerde de eş zamanlı bir hareketlilik yaşandığı ifade edildi.