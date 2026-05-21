Mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP kurultayının iptal edilip mutlak butlan kararı verilmesine ilk yorum geldi. Göreve dönmesi beklenen Kılıçdaroğlu, "Bütün partililer kararı sükunetle karşılamalı. Partimiz çok büyük bir partidir. Partimiz sorunlarını kendi içinde çözecektir." dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve ardından yapılan olağanüstü kurultatı hakkında "mutlak butlan" kararı vererek iptal etmesinin ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi.

KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN PARTİLİLER KARARI SÜKUNETLE KARŞILAMALI

Mahkeme kararıyla Özgür Özel ve yönetiminin görevi sonlandırılırken, Kılıçdaroğlu, tüm partilileri sağduyulu olmaya çağırdı. tv100'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Bütün partililer kararı sükunetle karşılamalı. Partimiz çok büyük bir partidir. Partimiz sorunlarını kendi içinde çözecektir." ifadelerini kullandı.

Mahkemenin verdiği iptal kararı doğrultusunda mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetim organları görevden uzaklaştırılırken, partinin hukuki olarak yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetim organlarının kontrolüne geçmesi öngörülüyor. 

Turan Yiğittekin
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır

Bakan Gürlek'ten sıcağı sıcağına butlan kararı için ilk yorum

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Yine geldi, bumerang gibi

Haber Yorumlarızafer_erdem81:

ikisinden de fayda yok. ??

Haber YorumlarıRevolver:

Partinin içinde senin gibi akp nin truva atı varken mi?

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Kadir İnanır entübe edildi

Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek

Arda Turan'a son maçında büyük şok

Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

CHP Bolu İl Başkanı Karagöz'den karar sonrası ilk açıklama: görevimizin başındayız

