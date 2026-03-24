Kim'den Trump'a tarihi mesaj: Nükleer güç statüsünden geri adım atmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikası üzerinden mesaj veren Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, nükleer silahların rejim güvenliği için vazgeçilmez olduğunu savunarak Washington'un silahsızlanma baskısını reddetti. Trump'a dolaylı mesaj gönderen Kim, ülkesinin nükleer güç statüsünden geri adım atmayacağını ve her türlü çatışma senaryosuna hazır olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin nükleer silah sahibi statüsünü kalıcı hale getireceğini ve Güney Kore'yi "en düşmanca" ülke olarak tanımlayacağını açıkladı. Pyongyang yönetimi, bu adımla hem askeri doktrinini sertleştirdi hem de bölgedeki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı.

Kim Jong Un, Yüksek Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkenin güvenliğinin ancak güçlü askeri kapasiteyle sağlanabileceğini vurgulayarak, "Ulusun onuru, çıkarları ve nihai zaferi ancak en güçlü güçle garanti altına alınabilir" dedi. Devlet medyasına göre Kim, Kuzey Kore'nin "geri döndürülemez nükleer güç statüsünü pekiştirmeye devam edeceğini" ifade etti.

SAVUNMA HARCAMASI ARTIRILDI

Toplantıda ayrıca 2026 bütçesi onaylandı. Buna göre savunma harcamalarının toplam bütçenin yüzde 15,8'ine çıkarıldığı açıklandı. Bu artış, Pyongyang'ın askeri kapasitesini daha da güçlendirme kararlılığını ortaya koydu.

Kim, ABD'nin uzun süredir gündemde tuttuğu "silahsızlanma karşılığında güvenlik garantisi" teklifini bir kez daha reddetti.

İRAN SAVAŞINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Konuşmasında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına da değinen Kim, Washington'u "küresel terörizm ve saldırganlık" ile suçladı. İran örneğini işaret eden Kuzey Kore lideri, mevcut uluslararası sistemde gücün belirleyici olduğunu savundu.

"Bugünün dünya gerçekliği, bir devletin varlığının ve barışının gerçek garantisinin ne olduğunu açıkça gösteriyor" diyen Kim, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'a da mesaj gönderdi. Kim, karşı tarafın "çatışma ya da barışçıl birlikte yaşama" arasında seçim yapabileceğini, Kuzey Kore'nin ise her senaryoya hazır olduğunu belirtti.

GÜNEY KORE "KALICI DÜŞMAN" İLAN EDİLEBİLİR

Kim'in açıklamaları, Yüksek Halk Meclisi'nde yapılan anayasa değişikliği tartışmalarıyla aynı döneme denk geldi. Uzmanlar, yeni düzenlemelerle Güney Kore ile "ortak ulus" vurgusunun anayasadan çıkarılabileceğini ve Seul yönetiminin kalıcı düşman olarak tanımlanabileceğini değerlendiriyor.

Güney Kore Devlet Başkanlığı ise Kim'in Güney'i "en düşmanca devlet" olarak tanımlamasının Kore Yarımadası'nda barışçıl birlikte yaşama açısından olumsuz olduğunu açıkladı.

Erdem Aksoy
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Cinayet anını anlattı
Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti

Baldızını vahşice katletti, en son kendi canına kıydı
Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı salladı
Gelinlik giyip şarkı söyledi, tepki gelince kendini bakın nasıl savundu

Bu halini bakın nasıl savundu
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Cinayet anını anlattı
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Volkan Demirel, ''Bu yetenekle Portekiz Milli Takımı'na seçilir'' demişti! Yıldız isme büyük müjde geldi

Aylar önce ''Bu yeteneğiyle Portekiz Milli Takımı'na gider'' demişti!