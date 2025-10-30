Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

İngiltere'nin en eski ibadet yerlerinden biri olan Waltham Abbey Kilisesi, şaşırtıcı bir arkeolojik buluntuya ev sahipliği yaptı.

KİLİSENİN DUVARLARINDAN MUMYALANMIŞ KEDİ ÇIKTI

Essex bölgesinde yer alan kilisenin duvarları arasında, mumyalanmış bir kedi bulundu. Daha da dikkat çekici olan ise kedinin 1066 yılındaki Hastings Savaşı'nda hayatını kaybeden son Anglo-Sakson kralı Harold Godwinson'un mezarının hemen yanında yer almasıydı.

TARİHÇİLERİ BİLE ŞAŞIRTTI

Uzmanlara göre geçmişte bazı toplumlarda kediler, kötü ruhları, hayaletleri ve cadıları uzak tutmak amacıyla evlerin duvarlarına gömülüyordu. Ancak bu uygulamanın bir kilisede görülmesi son derece nadir. Bu durum, araştırmacıların büyük şaşkınlık yaşamasına yol açtı.

YILLAR SONRA FARK EDİLDİ

Epping Forest Müzesi yöneticisi Ian Channell, mumyalanmış kediyi ilk kez gördüğünde hayrete düştüğünü anlattı. Nesnenin, 1970'lerden bu yana müze koleksiyonunda bulunduğu, ancak kökenine dair bilgiye daha önce rastlanmadığı ortaya çıktı. Belgelerin yeniden incelenmesiyle, kedinin Waltham Abbey Kilisesi'nin duvarlarından çıkarıldığı anlaşıldı.

7. YÜZYILA UZANAN TARİH

Waltham Abbey Kilisesi'nin kökeni 7. yüzyıla kadar dayanıyor. Zaman içinde pek çok tarihî olaya tanıklık eden yapı, bu son keşifle birlikte geçmişine dair yeni ve gizemli bir halka daha eklemiş oldu.