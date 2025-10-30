Haberler

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'nin en eski kiliselerinden Waltham Abbey'de, son Anglo-Sakson kralı Harold Godwinson'un mezarının hemen yanında mumyalanmış bir kedi bulundu. Uzmanlar, kötü ruhları uzak tutmak için duvarlara gömülen hayvanların varlığını bilse de, bu uygulamanın bir kilisede görülmesinin son derece nadir olduğu belirtildi.

  • Waltham Abbey Kilisesi'nin duvarları arasından mumyalanmış bir kedi çıkarıldı.
  • Mumyalanmış kedi, 1066 yılındaki Hastings Savaşı'nda ölen Kral Harold Godwinson'un mezarının yanında bulundu.
  • Kedi, 1970'lerden beri Epping Forest Müzesi koleksiyonunda yer alıyordu ve kökeni yeni belirlendi.

İngiltere'nin en eski ibadet yerlerinden biri olan Waltham Abbey Kilisesi, şaşırtıcı bir arkeolojik buluntuya ev sahipliği yaptı.

KİLİSENİN DUVARLARINDAN MUMYALANMIŞ KEDİ ÇIKTI

Essex bölgesinde yer alan kilisenin duvarları arasında, mumyalanmış bir kedi bulundu. Daha da dikkat çekici olan ise kedinin 1066 yılındaki Hastings Savaşı'nda hayatını kaybeden son Anglo-Sakson kralı Harold Godwinson'un mezarının hemen yanında yer almasıydı.

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

TARİHÇİLERİ BİLE ŞAŞIRTTI

Uzmanlara göre geçmişte bazı toplumlarda kediler, kötü ruhları, hayaletleri ve cadıları uzak tutmak amacıyla evlerin duvarlarına gömülüyordu. Ancak bu uygulamanın bir kilisede görülmesi son derece nadir. Bu durum, araştırmacıların büyük şaşkınlık yaşamasına yol açtı.

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

YILLAR SONRA FARK EDİLDİ

Epping Forest Müzesi yöneticisi Ian Channell, mumyalanmış kediyi ilk kez gördüğünde hayrete düştüğünü anlattı. Nesnenin, 1970'lerden bu yana müze koleksiyonunda bulunduğu, ancak kökenine dair bilgiye daha önce rastlanmadığı ortaya çıktı. Belgelerin yeniden incelenmesiyle, kedinin Waltham Abbey Kilisesi'nin duvarlarından çıkarıldığı anlaşıldı.

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

7. YÜZYILA UZANAN TARİH

Waltham Abbey Kilisesi'nin kökeni 7. yüzyıla kadar dayanıyor. Zaman içinde pek çok tarihî olaya tanıklık eden yapı, bu son keşifle birlikte geçmişine dair yeni ve gizemli bir halka daha eklemiş oldu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gebze'deki tek mucize! İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar

Gebze'de tek mucizenin gerçekleştiği anlar! Dilara böyle kurtarılmış
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip! Eski dostuyla buluşuyor
Gebze'deki tek mucize! İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar

Gebze'de tek mucizenin gerçekleştiği anlar! Dilara böyle kurtarılmış
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.