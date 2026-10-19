Kenya'daki açlık tarikatı davasında karar! Lider Paul Mackenzie, çoğu çocuk 191 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu

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Kenya'daki bir kıyamet günü tarikatının lideri Paul Mackenzie, biri dışında hepsi çocuk 191 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu.

Mackenzie, tarikatının üyelerine çocuklarını açlıktan öldürmelerini emretti, böylece çocuklar "İsa ile buluşabileceklerdi". Öğretisine göre eğitim yasaktı ve modern tıp "kötüydü".

Tarikatın diğer 29 lideri de cinayetten hüküm giydi. Hepsi suçsuz olduklarını iddia etmiş ve kimsenin zorla öldürülmediğini savunmuşlardı.

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CENAZELERE DÜĞÜN ADI VERİLİYORDU

Sekiz saat süren karar duruşmasında Yargıç Diana Mochache, Mackenzie'nin takipçilerinin liderlerini "İsa'nın sözcüsü" olarak gördüğünü söyledi.

Tanıklardan biri, Mackenzie'nin takipçilerine "oruç tutma emrine direnen herkesin tekme ve yumruklarla cennete gitmeye zorlanması gerektiğini" söylediğini belirtti.

Tarikatın merkezinin bulunduğu orman içindeki defin işlemlerine "düğün" adı veriliyordu. Yargıç, ölenlerin "İsa ile evlenmiş gibi kutlandığını" söyledi.

Bir görgü tanığı, hamile bir kadının yeni doğan bebeğini emzirmesinin engellendiğini ve bebeğin 12 gün sonra öldüğünü belirtti. Görgü tanığı, "Ona ölene kadar açlık grevi yapması ve çocuklarının izinden gitmesi söylendi" dedi.

Mackenzie'nin eski güvenlik şefi Enos Amanya Ngala, başlangıçta suçlanmıştı ancak daha sonra bir anlaşma yaparak savcılık için tanıklık yaptı.

Mackenzie ve tarikatın diğer liderleri, terörizm, radikalleşme ve çocukların eğitimden mahrum bırakılması da dahil bir dizi başka davayla da karşı karşıya. Ancak bu, papazın cinayet gibi ciddi suçlamalarla ilk kez yargılanışı. Cezası 6 Kasım'da açıklanacak.

SIĞ MEZARLARDAN 400'DEN FAZLA CESET ÇIKTI

2023'te yetkililer, Mackenzie'nin ülkenin dört bir yanından getirdiği takipçilerine önderlik ettiği, Kenya kıyılarına yakın Shakahola ormanındaki sığ mezarlarda 400'den fazla ceset bulunduğunu açıkladı.

Yakındaki kasabadan 17 erkek, sığ mezarları kazmak gibi korkunç bir görev için işe alındı. Bazılarına günde sadece 8 dolar ödeniyordu.

Mezar kazıcılarından James, BBC'ye yaptığı açıklamada "Bulduğumuz her mezarda en az üç ceset vardı. Kalıntıların bazıları birkaç haftalık çocuklara aitti" dedi.

"Bir keresinde bir mezarın içinde yan yana dizilmiş 12 çocuk cesedi bulduk. Çok büyüktü, cesetler giysi gibi üst üste dizilmişti." Mezarcılar, çocuk cesetlerinden bazılarının "ellerinin ve ayaklarının bağlı, vücutlarının ise çarşaflara sarılmış" halde olduğunu anlattılar.

Mackenzie'nin takipçilerinin çoğu Kenya'nın başka yerlerinden olsa da kalıntıların bazıları topluluk tarafından tanınan kişilere ait, çünkü tarikat mensupları sık sık yakındaki Shakahola kasabasına malzeme almak ve kasabadan geçen Galana Nehri'nden su getirmek için gidiyordu. Mezar kazıcılarından Salim Karisa, "Bazen insanları motosikletlerimizle ormana taşırdı" dedi. "Ama her şey o kadar planlı ve gizliydi ki, içeride neler olup bittiğini kimse anlayamazdı."

ALTI ÇOCUĞUNU TARİKAT YÜZÜNDEN KAYBETTİ

48 yaşındaki Stephen Mwiti, altı çocuğunun tamamını tarikat yüzünden kaybettiğini söyledi. Eski eşi de Mackenzie ile birlikte cinayetten hüküm giyenler arasındaydı. "Bugün Rahip Mackenzie ile karşılaşsaydım, ikimizden biri ölmek zorunda kalırdı" dedi.

Mwiti, elinde ailesinin fotoğrafını tutarak, gözleri dolmuş bir halde, "Altı çocuğumun hepsi Shakahola ormanında öldü" dedi. "Sadece oğlum Samuel'in cesedini bulup gömdüm."

Shakahola'dan 70 km uzaklıktaki sahil kasabası Malindi'deki evinde tozlu bir televizyon ve kablo kutusunu işaret eden Mwiti, "Şu küçük şey, tüm sefaletimin başlangıcıydı" dedi. Mackenzie'nin öğretisi işte o televizyon aracılığıyla evine ulaşmıştı.

Mackenzie, 2003'te Good News International Ministries'i kurdu. Sonraki 16 yıl içinde kilise popülerlik kazanarak Kenya genelindeki şubelerinde binlerce takipçi topladı.

Kilisesi, Malindi'deki kilisesinden verdiği vaazları yayınlayan Times TV adında bir televizyon kanalı da yönetiyordu. Kıyamet Günü vaazlarında, eğitimi "kötü", sağlık hizmetlerini "doktrine aykırı" ve dijital kimlik kartlarını "şeytanın işareti" olarak nitelendiren komplo teorileri yer alıyordu.

Mackenzie'nin oğlu Dan Paul Mackenzie, babasının kilisesinde kameraman olarak çalıştığını söyledi. "Çocuklar arkada, yetişkinler ortada oturur ve herkes bütün sabah ilahiler söylerdi." Rahip, öğlen saatlerinde ateşli vaazlarına başlardı. Bu vaazların bazılarında "şeytan kovma" da yer alırdı.

Ana kilise 2019'da kapandı ve Paul Mackenzie, kilisesinin cemaatini kendisini takip etmeye teşvik edip Shakahola ormanına taşındı.

İLAÇLARI ÇÖPE ATILDI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

23 yaşındaki Peter Shukrani, annesinin o dönemde kendisiyle birlikte Shakahola'ya taşındığını söylüyor. Sekiz yaşındayken Mackenzie'nin kilisesine gitmeye başlayan Shukrani, onu "manevi babası" olarak tanımlıyor ve "hakkında asla kötü bir şey söylemeyeceğini" ekliyor.

Shukrani ormanda hastalandı ve ilaç kullanımı yasaklandığı için durumu kötüleşti. "Annem, sadece Tanrı'nın beni iyileştirebileceğine inandığı için almam gereken tüm ilaçları çöpe atardı" dedi.

Topluluk, uçsuz bucaksız ormana dağılmış kerpiç evlerden oluşuyordu. Shukrani, "Sessiz, normal bir hayat yaşıyorduk, birkaç gün oruç tutuyor, sonra da hafif bir yemek yiyorduk" dedi.

Mart 2023'te yerel çobanlar tarafından ilk kalıntılar bulunduğunda, yüzlerce insan ölmüştü. Mezar kazıcılarından Salim Karisa, "Ormandan birini çıkarırdık ama o kadar zayıflardı ki kollarımızda ölürlerdi" diye açıkladı.

Shukrani, Mart 2023'te ormandan kurtarılanlardan biriydi. O zamana kadar haftalarca hasta ve yatağa bağlı kalmıştı, ancak annesi iyileşmesi için ihtiyaç duyduğu tüm ilaçları çöpe attığı için durumu daha da kötüleşti.

Shukrani, "Annem, Rahip Mackenzie'nin tıbbın kötü olduğuna dair öğretisine inanıyordu" dedi. "Shakahola ormanından kurtarılmasaydım ölmüş olurdum."

Cesetlerin birçoğu, ileri derecede çürüme nedeniyle hala teşhis edilemedi. Mahkeme belgelerinde, birçoğu "kimliği belirsiz erkek çocuk" olarak anılıyor ve mezarlarının yeri ve bulundukları tarihle tanımlanıyor.

Mackenzie'nin takipçilerinin çektiği acılara, açlıktan, boğulmadan ve hatta sopayla dövülerek öldürülen erkek, kadın ve çocuklara ve kendi çektiği acılara rağmen Shukrani, Mackenzie'yi "benimle ilgilenen iyi bir insan" diye anıyor. Shukrani karar açıklanmadan önce "Mackenzie kimseyi oruç tutmaya zorlamadı. İnsanlar bu seçimleri kendi inançları nedeniyle kendileri yaptı" dedi. "Onu hala seviyorum ve o hala benim rahibim."

Buna karşılık Dan Mackenzie, babasının cinayetten suçlu bulunması gerektiğine inanıyordu. "O liderdi, insanların saygı duyduğu biriydi. Dolayısıyla, toplu katliam yapan bir katil" diye konuştu.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.