Tarlada çalışan adam, küreği toprağa vurunca gözlerine inanamadı! Resmen altın fışkırdı

ABD'nin Kentucky eyaletinde mısır tarlasında çalışan bir adam, Amerikan İç Savaşı dönemine ait 700'den fazla altın sikke buldu. Nefes nefese altın sikkeleri topraktan çıkaran adam, "Bu bugüne kadar gördüğüm en çılgınca şey" dedi. Ülkede bu keşif "Büyük Kentucky Hazinesi" olarak adlandırılırken, sikkelerden bir tanesinin yıllar önce bir müzayedede 100.000 dolardan fazla bir fiyata satıldığı öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde ismini açıklamayan bir adam, kendi mısır tarlasında, Amerikan İç Savaşı dönemine ait 700'den fazla altın sikke bulduktan sonra büyük bir servete kavuştu.

"BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜM EN ÇILGINCA ŞEY"

İsmi ve yeri açıklanmayan adam, bir videoda nefes nefese altın sikkeleri topraktan çıkarırken, "Bu bugüne kadar gördüğüm en çılgınca şey" dedi

SADECE BİR TANESİ 100 BİN DOLARDAN FAZLA FİYATA SATILMIŞTI

"Büyük Kentucky Hazinesi" olarak adlandırılan bu keşif, henüz tam olarak değerlendirilmiş değil ancak içerisinde 1863 yılına ait $20 Altın Liberty sikkesi de bulunuyor. Bu sikkelerden bir tanesi daha önce bir müzayedede 100.000 dolardan fazla bir fiyata satılmıştı.

ZENGİNLER SERVETLERİNİ SAKLAMAK ZORUNDA KALMIŞTI

Kentucky, Amerikan İç Savaşı sırasında bir sınır eyaletiydi ve başlangıçta tarafsız olduğunu ilan etti. Birçok savaşın yaşandığı bu eyalette, belirsiz gelecek, birçok zengin sakini değerli eşyalarını saklamaya sevk etti. Kentucky'nin tarafsız konumu, sahiplerinin muhtemelen kuzeyle ilgili işleri gizlemek istediğini ve Konfederasyon baskınlarından sakınmak isteyebileceğini gösteriyor.

"KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ ANIYDI"

Sikke uzmanı Jeff Garrett, keşfi doğrulamak için çağrıldı. Garrett, "Büyük Kentucky Hazinesi'ni inceleme fırsatı, kariyerimin en önemli anlarından biriydi" dedi. "700'den fazla altın dolarların çarpıcı miktarı, İç Savaş dönemi sikke koleksiyonunun neredeyse bir zaman kapsülünü oluşturuyor."

ŞİRKET SATIN ALDI

Hazine, şimdi Greta Kentucky Hazinesi'nden geldiğini belgeleyen bir sertifika etiketi ile bireysel sikkeleri satan GovMint şirketi tarafından alındı.