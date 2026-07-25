Kayıp arkadaşımı aramak için neden kıtaları aştım?

Justine, yaklaşık üç yıl boyunca "her sabah aynı sorularla uyandığını, her gece aynı sorularla yatağa girdiğini" söylüyor. 33 yaşındaki dalış eğitmeni, "Céline sürekli aklımdaydı. Hep şunu düşünüyordum: Eğer o ormandaysa, onu neden bulamıyoruz?" diyor.Ancak bu yıl, çocukluk arkadaşı Céline Cremer'in başına ne geldiğine dair sonunda bazı yanıtlar bulabildi.Belçikalı sırt çantalı gezgin Céline Cremer, en son 17 Haziran 2023'te Avustralya'nın Tazmanya adasının kuzeybatısındaki Waratah kasabasında canlı görüldü.Céline, yağmur ormanlarında yürüyüşe çıkmış ve bölgenin doğal güzellikleriyle ünlü Philosopher's Falls'a doğru yola koyulmuştu.İki hafta boyunca arkadaşları ve ailesiyle iletişime geçmeyince yakınları durumu yetkililere bildirdi.Polis, Céline'in otomobili şelaleye giden yürüyüş parkurunun başlangıcında buldu.İnsansız hava araçları, helikopterler ve kara ekipleriyle aylarca kapsamlı aramalar yapıldı ancak Céline'e dair hiçbir ize rastlanamadı.'Céline benim bir parçam'Justine'i Céline'i bulmaya iten en büyük neden, 30 yılı aşkın süredir devam eden arkadaşlıklarıydı.BBC'ye konuşan Justine, "Kendimi bildim bileli en iyi arkadaşım oydu. Ailemin bir parçasıydı, hatta belki de benim bir parçamdı" diyor.

İkili, Belçika'nın doğusundaki küçük bir kırsal köy olan Trasenster'de, Justine'in annesinin öğretmenlik yaptığı anaokulunda tanıştı. Çocuklukları açık hava etkinlikleriyle ve dışarıdaki büyük dünyaya dair kurdukları hayallerle geçti.Justine, "Çok küçük yaşlardan itibaren birlikte pek çok şey yaptık; ata bindik, kayak yaptık ve dans ettik" diye anlatıyor: "İkimiz de hep seyahat etmek, güneşli bir yerde yaşamak ve çok çalışmak istiyorduk."Justine, Céline'in kaybolduğunu öğrendiğinde ona mantıklı gelen tek şey, bir uçak bileti alıp arkadaşını bulmak için 17 bin kilometreden fazla yol katetmekti.Kalp kırıklıklarından okul yıllarına, başka şehirlere, ülkelere ve hatta kıtalara taşınmaya kadar hayatın iyi ve kötü günlerini birlikte yaşamışlardı. Bütün bunlara rağmen dostlukları hayatlarındaki değişmeyen tek şey olarak kalmıştı.Justine, "Sadece birbirimize bakarak ne demek istediğimizi anlayabiliyorduk" diyor: "Aramızdaki bağın çok güçlü ve çok güzel olduğunu düşünüyorum."Son konuşmalarıCéline, çalışmak ve seyahat etmek için Haziran 2022'de Avustralya'ya gitmişti. Justine ise Ekim 2023'te yanına giderek ona sürpriz yapmayı planlıyordu.

Justine, aralarındaki son konuşmaya dönüşecek olan 13 Haziran 2023 tarihli mesajında Céline'in doğum gününü kutladı.Justine o konuşmayı şöyle hatırlıyor: "Bana çok güzel vakit geçirdiğini söyledi. Seyahat ettiği ve hava kararmadan yola çıkmak istediği için daha sonra ayrıntılı biçimde anlatacağını yazdı. Ondan haber aldığım son an buydu.""Birkaç gün sonra Céline'in yanına, Avustralya'ya gitmek için uçak biletlerimi aldım. Ona söyleyeceğim için çok heyecanlıydım."Céline birkaç gün boyunca mesajlarına yanıt vermeyince Justine, Sydney'de yaşayan ortak bir arkadaşlarını aradı.Arkadaşları, Tazmanya'da telefonların çekmediği pek çok bölge bulunduğunu söyleyerek Justine'den paniğe kapılmamasını istedi.Ancak Céline'den yaklaşık iki hafta boyunca haber alamayınca kayıp ihbarında bulundular.Arama çalışmalarıJustine, Temmuz 2023'te arkadaşını aramak için Tazmanya'ya gitti. Burada polisin yürüttüğü arama çalışmalarına katıldı ve mümkün olduğunca çok kişiyi yardım etmek üzere bir araya getirmeye çalıştı."Céline'i aramama yardım edebilecek insanları bulmak için mümkün olduğunca fazla bağlantı kurmaya çalıştım" diyor.Ancak polisin ilk arama çalışmaları uzun sürmedi. Céline'in kaybolduğundan beri bölgedeki zorlu hava koşullarında hayatta kalmasının mümkün olmadığı yönündeki tıbbi değerlendirme üzerine aramalar iki hafta sonra durduruldu.Justine, "Arkadaşımın asla bulunamayacağını kabullenemedim. Yas tutabilmek için ne olduğunu bilmeye ihtiyacım vardı. Céline'in ailesinin de buna ihtiyacı vardı" diyor.Justine Belçika'ya döndü ancak aramaktan vazgeçemedi. Ocak 2024'te Tazmanya'ya taşındı ve sonraki altı ayını arkadaşına dair herhangi bir iz bulmaya çalışarak geçirdi.Yine de ikna edici herhangi bir kanıta ulaşamadı.Justine, bu süreçte "psikolojik olarak tükendiğini" ve depresyonun eşiğine geldiğini kabul ediyor.Durumu arkadaşı Gabriel Remy ile konuştu. Remy daha sonra arama çalışmalarının sorumluluğunu üstlendi ve en başından beri bu çalışmalara katılan herkesi biraraya getirdi.Justine, Belçika'ya dönmeden önce özel dedektif Ken Gamble ile iletişime geçti. Gamble, Céline'in dosyasını ücretsiz olarak üstlendi ve farklı alanlarda uzmanlıkları bulunan kişilerden oluşan bir ekip kurdu.Ekip, geçen yılın aralık ayında polisten bağımsız yeni bir arama başlattı. Bu çalışmalar sırasında Céline'in cep telefonu bulundu. Bu önemli gelişmenin ardından polis de personeliyle birlikte gönüllülerin yürüttüğü aramalara yeniden katıldı."İkimiz için seyahat etmeye devam edeceğim"Telefonun bulunması, uzun zamandır şüphelenilen bir durumu doğruluyor gibiydi: Céline ormandan hiç çıkamamıştı. Ancak hala yanıtlanmamış sorular vardı.

Ocak ayında, daha önceki arama çalışmalarında gönüllü olarak yer alan ve tek başına yürüyüş yapan bir kişi, Céline'e ait olduğu düşünülen bir çene kemiği buldu. Bu gelişme arama çalışmalarına yeniden ivme kazandırdı. Şubat ayında yakındaki bir nehirde beş kemik, iki diş ve otomobil anahtarlarının da aralarında bulunduğu başka kalıntılar bulundu.Tazmanya Polisi, Céline'in sık yağmur ormanlarında yolunu kaybettiğine inanıyor ve olayda herhangi bir suç unsurundan şüphelenmiyor.Son arama çalışmalarını yöneten Müfettiş Andrew Hanson, "Céline'in otomobiliyle Philosopher's Falls'a gittiğine, aracını park ettikten sonra kısa sürmesi planlanan bir doğa yürüyüşüne çıktığına inanıyoruz. Ne yazık ki geri dönmedi" dedi.Hanson sözlerini şöyle sürdürdü: "Telefon verileri ve telefonun bulunduğu yer, Céline'in hava kararırken telefonundaki bir uygulamayı kullanarak Philosopher's Falls parkurundan ayrılmayı ve otomobiline daha doğrudan bir güzergahtan dönmeyi tercih etmiş olabileceği yönündeki teorimizi destekliyor."Telefonunu düşürdüğünü, ardından telefonsuz biçimde yoluna devam ettiğini ve sık arazide yönünü kaybettiğini düşünüyoruz."

Céline'e ait olduğu belirlenen kalıntılar ailesine teslim edildi. Adli tıp görevlisinin resmi kimlik tespitinin ardından Céline, Mayıs ayında Belçika'da toprağa verildi.Justine, "İnanılmaz derecede zor ama gerekli bir andı" diyor: "Sanırım Céline'in öldüğü gerçeğini sonunda kabullenmemize yardımcı oldu. Benim yas sürecimde de önemli bir adımdı."Céline'in cenazesinden bu yana geçen aylarda pek çok farklı duyguyu aynı anda yaşadığını söyleyen Justine, arama çalışmalarına katılan bütün gönüllülere minnettar olduğunu belirtiyor."Basında yalnızca birkaç kişinin adı yer aldı ancak arama çalışmalarına çok daha fazla insan katıldı. Farklı becerilere sahip bu insanların her birinin önemli olduğunu düşünüyorum."Justine, Céline'in ölümünün diğer yürüyüşçüler ve gezginler için farkındalık yaratmasını; insanların güvende kalmak ve kendilerinden haber alınabilmesini sağlamak için ek önlemler almasını umuyor."Céline son derece dikkatli ve çok zeki bir insandı. Şimdi elimizde bulunan bütün bilgiler, doğada hayatta kalmak için elinden gelen her şeyi yaptığını gösteriyor."Justine, Céline'in 34'üncü yaş günü olacaktı. Doğum gününü anmak için Haziran ayında İspanya'ya gitti. Çocukken birlikte hayalini kurdukları gibi dünyayı gezmeyi planlıyor.Gittiği her yere, Céline'i sürekli hatırlamak için pembe, kalp biçiminde bir taş götürüyor."Onun için, ikimiz için seyahat etmeye kesinlikle devam etmek istiyorum" diyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .