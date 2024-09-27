Üye Girişi
Haberler

Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York sokaklarındaki çok sayıda protestocunun arasından geçerek Birleşmiş Milletler binasına gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, BM kürsüsüne çıkarak yaptıkları katliamları aklamaya çalıştı. Netanyahu'nun konuşması sırasında Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi. Bu sırada Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı. Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği görüldü. Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.

Netanyahu konuşmasını boş salona yapıyor;

Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

BARIŞ İÇİN İMKANSIZI İSTİYOR

Barış çağrılarını bir kez daha reddeden Netanyahu, "Hamas Gazze'de iktidarda kalmaya devam ederse yeniden toparlanır ve yeniden İsrail'i vurur. Gazze'de barış içinde yaşamaya kararlı, yerel bir yönetimi desteklemeye hazırız. Hamas teslim olur, silahları bırakır, rehineleri teslim ederse savaş sona erer" dedi.

Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler
Haberler.com / İsmail Elal - Dünya

Uluslararası İlişkiler Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Politika New York Güncel İsrail Dünya

BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya seslendi

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalışıyor

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

 2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı! 20 gün sonra defin işlemleri tamamen durabilir

2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı
Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü
500

Yorumlar (1)

Barış O. B.:

İsrail şok. Ülke iflas eder şimdi vah vahh

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalyaspor Fenerbahçe ik 11 açıklandı mı? Antalyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'leri nedir, Antalya maçında kim oynayacak? İstanbul İSKİ su kesintisi! 28-29 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karşıyaka, Bornova, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Maggie Smith öldü mü, neden öldü? Harry Potter'ın McGonagall hastalığı nedir? Şükrü Başdeğirmen kimdir? Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kaç yaşında, nereli? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 28-29 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Casperlar çetesi nedir, lideri kimdir? Mürüvvet Başdeğirmen kimdir, neden öldü? Isparta Belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı kimdir? CANLI maç izle! (SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Sivas Başakşehir maçı nereden izlenir? 28 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Koç, Boğa, Balık burcu yorumu! 28 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });