Katil Netanyahu darbeyi en yakınındakilerden yedi! Birlik mesajı vermek isterken toplantı boyunca yalnız bırakıldı

Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail'de katliam emrini veren Başbakan Binyamin Netanyahu darbeyi en yakınındakilerden yedi. Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Bakan Benny Gantz'ı yanına alarak birlik mesajı vermek isteyen Netanyahu basın toplantısında iki isim tarafından ölümüne yalnız bırakıldı. Yaşananlar sırasında keyfinin bir hayli kaçtığı görülen Netanyahu'nun yaşadıkları ülke basınında da bir numaralı gündem oldu.

Gazze'de binlerce Filistinliyi gözünü kırpmadan öldüren katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün gerçekleşen basın toplantısında dikkat çeken bir olay yaşandı. Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Bakan Benny Gantz'ı yanına alarak birlik mesajı vermek isteyen Netanyahu'nun toplantı boyunca iki bakan tarafından yalnız bırakıldığı görüntüler büyük ses getirdi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Başbakan Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Bakan Benny Gantz düzenledikleri ortak basın toplantısında Başbakan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İSRAİL'İN GÜNDEMİNE BİRİNCİ SIRADAN GİRİŞ YAPTI

Netanyahu bakanları da yanına alarak birlik mesajı vermek istedi ancak ortaya çıkan görüntü kısa sürede İsrail'in gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

İKİ BAKAN NETANYAHU'YU TOPLANTI BOYUNCA YALNIZ BIRAKTI

Toplantı sırasında objektiflere takılan bir karede Netanyahu'nun yalnız kaldığı, bakanların kendi aralarında konuştuğu görüldü. The Jerusalem Post bu görüntüleri 'Netanyahu tek başına, Gallant ve Gantz bir arada: Bin kelimeye bedel bir resim' başlığı ile okurlarına sundu. Haberde şu ifadeye yer verildi; "Netanyahu, Gallant ve Gantz ortak basın toplantısı düzenledi ancak üçlünün özel bir fotoğrafı yerine tuhaf bir durum ortaya çıktı."