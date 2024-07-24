Üye Girişi
Haberler

Kate Middleton ve Prens William'ın fotoğrafçılığı, internette büyük bir tartışmaya yol açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galler Prensi William ve Kate'in çocuklarının küçük ekranlı TV karşısında çekilen fotoğrafı, özellikle Amerikalılar arasında şaşkınlık yarattı. Uzmanlar, bu durumun İngiliz kültürü ve sınıf farklılıklarıyla ilgili olduğunu belirtiyor. İngiltere'de üst sınıf, büyük TV'leri zevksizlik olarak görüyor. Kraliyet ailesi gibi 'eski para' sahipleri, evlerinde küçük ve sade televizyonları tercih ediyor.

Galler Prensi William ve Prensesi Kate'in çocukları Prenses Charlotte ve Prens Louis'in, İngiltere'nin Avrupa Futbol Şampiyonası finalini izlerken çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Ancak fotoğraftaki beklenmedik bir detay, özellikle Amerikalılar arasında büyük bir tartışmaya yol açtı: Kraliyet ailesinin kullandığı televizyonun küçüklüğü.

Fotoğrafta, kişiselleştirilmiş İngiltere futbol formaları giyen çocuklar, oldukça mütevazı boyuttaki bir televizyon karşısında görülüyor. Bu görüntü, özellikle büyük ekranlara alışkın Amerikalıları şaşkına çevirdi. Sosyal medyada, "Kate kesinlikle daha büyük bir ekran alabilir!" ve "Bu ekran 40 inçten bile küçük olmalı" gibi yorumlar yapıldı.

Ancak uzmanlar, bu durumun İngiliz kültürü ve sınıf farklılıklarıyla ilgili olduğunu belirtiyor. İngiltere'de, özellikle üst sınıf arasında, büyük televizyonlar genellikle zevksizlik ve gösteriş meraklılığı olarak görülüyor. Kraliyet ailesi gibi "eski para" sahibi İngilizler, evlerinde genellikle daha küçük ve gösterişsiz televizyonlar tercih ediyor.

Bu kültürel fark, İngiliz ve Amerikan yaşam tarzları arasındaki farklılıkları da gözler önüne seriyor. Amerika'da büyük ekranlar lüks ve başarının simgesi olarak görülürken, İngiltere'de entelektüel birikime ve kitaplara daha fazla önem veriliyor.

Uzmanlar, kraliyet ailesinin bu tercihi ile çocuklarını ekran karşısında fazla vakit geçirmekten korumayı ve daha farklı aktivitelere yönlendirmeyi amaçladığını düşünüyor. Bu durum, teknoloji çağında çocuk yetiştirme konusunda da ilginç bir bakış açısı sunuyor.

Sonuç olarak, bir aile fotoğrafındaki küçük bir detay, iki ülke arasındaki kültürel farkları ve yaşam tarzı tercihlerini ortaya çıkaran ilginç bir tartışmaya yol açtı. Bu olay, kraliyet ailesinin yaşam tarzının halk tarafından nasıl algılandığını ve farklı kültürlerin günlük yaşam tercihlerini nasıl yorumladığını göstermesi açısından dikkat çekici.

Kate Middleton ve Prens William'ın fotoğrafçılığı, internette büyük bir tartışmaya yol açtı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Kraliyet Sarayı Kate Middelton Kate Middleton Prens William Çocuk Teknoloji Magazin Yaşam Kültür Sanat Dünya Haberler

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

 Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Temmuz günün maçları nereden izlenir? 25 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25 Temmuz burç yorumları nedir? Bingöl'de madde bağımlısı kişi sokaktakilere saldırdı! Olay ne, ne oldu? Şahıs tutuklandı mı? ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 27- 30 Temmuz || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Askerlik yerleri belli oldu mu? MSB Ağustos askerlik yerlerini ne zaman açıklayacak? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? Şeyma Subaşı kime aşık oldu? Galatasaray- Lecce maç özeti || Galatasaray- Lecce maçı kaç kaç bitti? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon ilk bölümü ne zaman başlayacak? Analı kızlı çorba tarifi | Analı kızlı çorba nasıl yapılır? Analı kızlı çorbanın içinde ne var? 26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? 2024 KPSS Ön Lisans ne zaman? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? 1 haftalık gebelikte mide bulantısı olur mu? Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Eski eşinin ölmeden selasını okuttu, mahalle karıştı

Eski eşinin ölmeden selasını okuttu, mahalle karıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title